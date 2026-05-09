Nông thôn Tây Bắc: Nâng cao kỹ năng xử lý tình huống bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Vừa qua, tại hội trường UBND xã Bảo Thắng, Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ nhất năm 2026 cụm xã đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 5 đội thi đến từ các xã Bảo Thắng, Xuân Quang, Gia Phú, Tằng Loỏng và Phong Hải.

Hội thi quy tụ 25 thí sinh tiêu biểu đại diện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm: Tài năng, kiến thức và xử lý tình huống.

Nội dung các phần thi được xây dựng sát với thực tiễn công tác tại địa phương, tập trung vào những vấn đề nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ nhất năm 2026 cụm xã đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 5 đội thi đến từ các xã Bảo Thắng, Xuân Quang, Gia Phú, Tằng Loỏng và Phong Hải. Ảnh: Thanh Nga.

Ở phần thi tài năng, các đội đã vận dụng hình thức sân khấu hóa để truyền tải thông điệp về giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, phản ánh sinh động đời sống vùng cao và vai trò của lực lượng an ninh cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Tiếp đó, tại phần thi kiến thức nghiệp vụ, mỗi đội cử 2 thành viên tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến chính trị, pháp luật và quy trình xử lý các tình huống an ninh trật tự ở cơ sở. Hầu hết các đội đều đạt tỷ lệ trả lời đúng cao, cho thấy lực lượng tham gia hội thi đã nắm chắc kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng thực tế.

Phần thi xử lý tình huống được đánh giá là nội dung để lại nhiều dấu ấn nhất. Các đội thi xử lý nhiều tình huống sát thực tế như bạo lực gia đình, gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông hay phòng cháy chữa cháy. Quá trình xử lý tình huống được các đội thể hiện linh hoạt, kết hợp giữa vận dụng quy định pháp luật với sự am hiểu phong tục, tập quán tại địa phương nhằm giải quyết vụ việc thấu tình, đạt lý.

Ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng, phát biểu tại Hội thi. Ảnh: Thanh Nga.

Không chỉ là sân chơi nghiệp vụ, hội thi còn tạo cơ hội để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Nhiều phần thi được dàn dựng sát thực tiễn, thể hiện rõ vai trò của lực lượng an ninh cơ sở trong nắm bắt tình hình địa bàn, hòa giải mâu thuẫn và tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Bà Đương Thị Viết, tổ viên tổ an ninh thôn Cóc Mằn, xã Xuân Quang, cho biết: "Hội thi là dịp rất thiết thực để chúng tôi ôn luyện kiến thức và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Qua đó, bản thân tôi tự tin hơn khi tham gia giải quyết các vụ việc tại địa bàn".



"Các nội dung thi đều rất gần với công việc hằng ngày của chúng tôi. Qua hội thi, chúng tôi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương", ông Tạ Thanh Bình, tổ trưởng bảo vệ an ninh trật tự xã Phong Hải, chia sẻ.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi có thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: Thanh Nga.

Trung tá Trịnh Minh Thập, Phó Trưởng Công an xã Gia Phú, nhận định: "Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là lực lượng gần dân, sát dân, có vai trò quan trọng trong việc giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp".

Đánh giá về hiệu quả của Hội thi, ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng, cho biết, thông qua hoạt động này, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thêm động lực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hội thi là dịp để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Ảnh: Thanh Nga.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 3 giải cá nhân cho các thí sinh xuất sắc. Ở nội dung tập thể, đội xã Bảo Thắng giành giải Nhất; xã Phong Hải đạt giải Nhì; xã Gia Phú đạt giải Ba; hai đội Tằng Loỏng và Xuân Quang đạt giải Khuyến khích.

Thông qua hội thi, Ban Tổ chức cũng sẽ lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tham gia hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới.