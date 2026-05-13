Nông thôn Tây Bắc: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở Bảo Thắng

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Bảo Thắng vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đợt I, năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh nhiều bộ luật và chính sách mới chính thức có hiệu lực, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải kịp thời cập nhật để triển khai hiệu quả đến người dân.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đợt I, năm 2026 tại xã Bảo Thắng. Ảnh: Thanh Nga.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đến từ Phòng Văn hóa và Xã hội, Phòng Kinh tế, Công an xã và Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã truyền đạt 7 chuyên đề trọng tâm, tập trung vào những quy định mới và nội dung thiết thực gắn với đời sống người dân.

Trong đó, nổi bật là giới thiệu Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025; tuyên truyền pháp luật về xây dựng xã Bảo Thắng không ma túy; phổ biến những điểm mới của Luật Việc làm năm 2025 và các quy định mới về đối tượng tham gia, chế độ thụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng hướng dẫn triển khai các điểm mới trong thi hành Luật Đất đai, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng. Đồng thời, cung cấp thông tin về các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí dành cho đối tượng chính sách, hộ nghèo và các nhóm yếu thế trên địa bàn.

Ông Đỗ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng, nhấn mạnh: "Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, giữ vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân".

Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng đề nghị, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn tiếp tục đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt cộng đồng; các nhà trường tăng cường giáo dục pháp luật thông qua hoạt động ngoại khóa, góp phần hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật cho học sinh ngay từ sớm.

Đội ngũ cán bộ, công chức xã cần chủ động cập nhật, vận dụng kịp thời các quy định mới vào giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân như đất đai, bảo hiểm.

Các báo cáo viên đến từ Phòng Văn hóa và Xã hội, Phòng Kinh tế, Công an xã và Trung tâm Trợ giúp pháp lý, truyền đạt nhiều nội dung quan trọng liên quan đến pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Thông qua Hội nghị, nhiều nội dung pháp luật mới đã được phổ biến kịp thời, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Bảo Thắng.