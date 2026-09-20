Nông thôn Tây Bắc: Mường Khương kiên cố kênh mương, giữ nguồn nước cho ruộng đồng

Kênh mương hư hỏng, ruộng đồng thiếu nước

Xã Mường Khương hiện có 93 công trình thủy lợi, gồm 1 công trình kênh thoát lũ, 1 hồ chứa và các tuyến kênh mương với tổng chiều dài hơn 158km, phục vụ tưới tiêu cho trên 1.123 ha cây trồng. Hệ thống này giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất lúa, ngô và các loại cây trồng chủ lực của địa phương.

Tuy nhiên, địa hình đồi núi dốc cùng diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp khiến nhiều công trình bị sạt lở, đất đá bồi lấp, nứt vỡ, thậm chí đứt gãy sau các đợt mưa lớn.

Xã Mường Khương hiện có 93 công trình thủy lợi, gồm 1 công trình kênh thoát lũ, 1 hồ chứa và các tuyến kênh mương với tổng chiều dài hơn 158 km, phục vụ tưới tiêu cho trên 1.123 ha cây trồng. Ảnh: Kim Thoa.

Theo chân cán bộ xã đến tuyến kênh mương chính Páo Tủng - Tả Ván, thuộc thôn Páo Tủng, có thể dễ dàng nhận thấy dấu tích của sạt lở. Nhiều đoạn mương bê tông bị đứt gãy, nền mương sụt xuống taluy âm, khiến nước không thể dẫn về khu vực ruộng phía dưới. Có đoạn chỉ còn phần thành mương lơ lửng bên sườn núi, phía dưới là vực sâu.

Tuyến kênh này hiện bị đứt gãy 5 đoạn, với tổng chiều dài khoảng 300 m. Cầu máng cũng bị sập sau các đợt mưa lớn, khiến nguồn nước cấp cho khu vực sản xuất của thôn bị gián đoạn.

Bà Hà Thúy Nghiệm, Trưởng thôn Páo Tủng, cho biết, thôn có hơn 20 ha ruộng bậc thang, toàn bộ diện tích phụ thuộc vào hai tuyến kênh dẫn nước từ đầu nguồn. Khi tuyến mương chính bị hư hỏng, hơn một nửa diện tích ruộng trong vụ mùa năm nay không đủ nước để cấy.

Để duy trì sản xuất, một số hộ phải mua ống nhựa, kéo nước từ các khe suối về ruộng. Tuy nhiên, lượng nước không ổn định, chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu.

“Người dân trong thôn mong tuyến mương sớm được sửa chữa để kịp phục vụ sản xuất năm 2027. Hiện, nhiều diện tích ruộng đã cấy nhưng nguồn nước chưa ổn định, người dân vẫn phải trông chờ vào thời tiết. Nếu tiếp tục thiếu nước, năng suất lúa sẽ bị ảnh hưởng”, bà Nghiệm chia sẻ.

Nhiều tuyến kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Mường Khương bị đất đá vùi lấp, nứt gãy. Ảnh: Kim Thoa.

Không chỉ tại Páo Tủng, nhiều công trình thủy lợi khác trên địa bàn xã cũng đang chịu tác động của thiên tai. Tại thôn Sảng Chải, tuyến mương phục vụ tưới cho hơn 21 ha cây trồng thường xuyên bị đất đá bồi lấp sau mỗi trận mưa lớn.

Để bảo đảm nguồn nước đầu vụ, người dân trong thôn duy trì việc nạo vét, phát dọn kênh mương hằng năm. Những ngày cao điểm, hàng chục hộ cùng mang cuốc, xẻng, dao phát cỏ để khơi thông dòng chảy. Với những vị trí bồi lấp lớn, bà con tự đóng góp kinh phí thuê máy xúc xử lý, đưa nước về đồng ruộng kịp thời.

Ông Tráng Văn Thành, Phó Bí thư Chi bộ thôn Sảng Chải, cho biết, những năm gần đây, mưa lũ xảy ra liên tiếp khiến công tác duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, tuyến kênh thoát nước phía cuối thôn thường xuyên bị đất đá vùi lấp, phải nạo vét mới có thể bảo đảm tiêu thoát nước khi mưa lớn.

“Khối lượng đất đá bồi lấp lớn, người dân khó có thể tự khắc phục bằng sức người. Bà con mong Nhà nước quan tâm hỗ trợ máy móc để việc nạo vét, khơi thông dòng chảy được thực hiện hiệu quả hơn”, ông Thành nói.

Những nỗ lực tự quản của người dân đã góp phần duy trì hoạt động của nhiều tuyến kênh mương, hạn chế tình trạng thiếu nước sản xuất. Tuy nhiên, với các công trình bị hư hỏng nghiêm trọng, giải pháp tạm thời chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, chưa thể bảo đảm an toàn và khả năng dẫn nước lâu dài.

Cần nguồn lực để sửa chữa, kiên cố hóa

Theo thống kê của xã Mường Khương, hiện có 14 công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng, cần được đầu tư sửa chữa. Nguyên nhân chủ yếu là địa hình đồi núi dốc, mưa lớn kéo dài gây sạt lở, đất đá bồi lấp đập đầu mối và tuyến kênh.

Nhiều cầu máng bị cuốn trôi hoặc sập hoàn toàn; thành và đáy kênh nứt vỡ, đứt gãy, gây thất thoát nước trong quá trình dẫn. Một số công trình chỉ còn phát huy một phần công năng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn lực đầu tư. Theo khái toán, kinh phí để khắc phục 14 công trình hư hỏng khoảng 2,545 tỷ đồng. Đây là số vốn vượt khả năng cân đối của địa phương, do đó chưa thể triển khai sửa chữa đồng loạt.

Ông Đào Văn Chiến, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Mường Khương, cho biết, đối với những công trình hư hỏng nhẹ và vừa, địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các thôn sửa chữa tạm thời, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất.

“Những công trình hư hỏng nặng cần sớm được đầu tư sửa chữa, kiên cố hóa để bảo đảm khả năng dẫn nước, phục vụ ổn định sản xuất nông nghiệp”, ông Chiến cho biết.

Theo thống kê của xã Mường Khương, hiện có 14 công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng, cần được đầu tư sửa chữa. Ảnh: Kim Thoa.

Cùng với khắc phục các sự cố, xã Mường Khương đang tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi; phân công các thôn thường xuyên phát dọn, nạo vét kênh mương, theo dõi những vị trí có nguy cơ sạt lở để chủ động xử lý.

Việc duy tu, sửa chữa thường xuyên được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại trong mùa mưa lũ, đồng thời kéo dài tuổi thọ các công trình thủy lợi hiện có.

Về lâu dài, việc sửa chữa, kiên cố hóa những công trình xuống cấp không chỉ khắc phục hậu quả thiên tai mà còn nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống thủy lợi. Khi nguồn nước tưới được bảo đảm ổn định, người dân có thêm điều kiện duy trì sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, phát triển kinh tế và chủ động thích ứng với diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.