Nông thôn Tây Bắc: Muổi Nọi triển khai tiêm hơn 10.000 liều vắc xin cho vật nuôi trong đợt I

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, bảo đảm ổn định sản xuất chăn nuôi và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp, UBND xã Muổi Nọi đang tích cực triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng và tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đợt I năm 2026” trên địa bàn 21 bản.

Đây là một trong những giải pháp quan trọng, mang tính thường xuyên và chủ động, góp phần kiểm soát nguy cơ dịch bệnh ngay từ cơ sở, bảo vệ an toàn đàn gia súc, gia cầm, đồng thời hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Ngay từ đầu đợt triển khai, chính quyền xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiêm phòng và vệ sinh chuồng trại định kỳ.

Hơn 10.000 liều vắc xin sẽ được tiêm cho vật nuôi trong đợt I năm 2026 tại xã Muổi Nọi. Ảnh: Phan Đạt.

Trong đợt tiêm phòng lần này, xã Muổi Nọi tập trung triển khai đồng bộ cho các đối tượng vật nuôi chính, gồm trâu, bò, lợn nái sinh sản, lợn đực giống và đàn chó nuôi tại hộ gia đình.

Tổng số vắc xin được sử dụng lên tới hơn 10.800 liều, bao gồm: vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng (Type O) với 3.800 liều; vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò 3.550 liều; vắc xin phòng bệnh dại cho chó 3.112 liều; và vắc xin dịch tả lợn cổ điển 350 liều dành cho lợn nái và lợn đực giống. Bên cạnh đó, địa phương cũng sử dụng 100 lít hóa chất khử trùng để phục vụ công tác tiêu độc môi trường chăn nuôi.

Toàn bộ vắc xin, hóa chất cùng chi phí tiêm phòng và phun khử trùng trong đợt này được hỗ trợ 100% từ ngân sách tỉnh, thực hiện theo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La. Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho người chăn nuôi, đồng thời khuyến khích người dân tích cực tham gia tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch, góp phần tạo miễn dịch cộng đồng cho đàn vật nuôi.

Song song với hoạt động tiêm phòng, UBND xã Muổi Nọi cũng chỉ đạo các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm công tác vệ sinh chuồng trại như quét dọn, thu gom chất thải, phát quang khu vực xung quanh và chủ động phun khử trùng định kỳ bằng hóa chất theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Việc kết hợp giữa tiêm vắc xin và vệ sinh môi trường được xác định là giải pháp kép nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.

Hiện nay, toàn xã Muổi Nọi có gần 13.000 con gia súc và hơn 84.300 con gia cầm. Đây là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế hộ gia đình và giảm nghèo bền vững tại địa phương. Ảnh: Phan Đạt.

Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ được triển khai từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026. Ban quản lý các bản phối hợp chặt chẽ với nhân viên thú y cơ sở để tổ chức tiêm phòng đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm, đồng thời hướng dẫn người dân cách chăm sóc vật nuôi sau tiêm. Đặc biệt, việc thu gom vỏ lọ vắc xin, kim tiêm và hóa chất sau sử dụng cũng được thực hiện nghiêm ngặt, xử lý theo đúng quy định về vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường.

Hiện nay, toàn xã Muổi Nọi có gần 13.000 con gia súc và hơn 84.300 con gia cầm. Đây là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế hộ gia đình và giảm nghèo bền vững tại địa phương. Tuy nhiên, cũng tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh nếu không được kiểm soát tốt. Vì vậy, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trong đợt I năm 2026 được xem là “hàng rào an toàn” quan trọng, giúp bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Thông qua chương trình này, xã Muổi Nọi không chỉ nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật mà còn tạo nền tảng để người dân yên tâm đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, từng bước hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, ổn định và hiệu quả trên địa bàn.