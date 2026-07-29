Nông thôn Tây Bắc: Muổi Nọi trao 133 con bò giống hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
29/07/2026 17:19 GMT +7
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngày 29/7, UBND xã Muổi Nọi (tỉnh Sơn La) đã bàn giao 133 con bò cái sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Đây là nguồn lực thiết thực giúp người dân phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế bền vững, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
Hoạt động được triển khai từ nguồn vốn Dự án 2 - Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, được chuyển nguồn thực hiện trong năm 2026.
Trong đợt này, 133 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo của 11 bản gồm: Đông Hưng, Sẳng Sang, Bản Phặng, Nam Tiến, Bản Bon, Bản Lẩy, Nong Ỏ, Bản Tát, Bản Chăn, Muổi Nọi và Bó Nguồng được nhận bò giống để phát triển chăn nuôi.
Toàn bộ số bò bàn giao có trọng lượng bình quân từ 180 kg/con trở lên, đã được cơ quan chuyên môn kiểm dịch, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định, bảo đảm điều kiện sức khỏe trước khi giao cho người dân.
Việc hỗ trợ bò cái sinh sản không chỉ giúp các hộ dân có thêm tư liệu sản xuất, mở rộng quy mô chăn nuôi mà còn tạo sinh kế ổn định, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.
Đồng thời, đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đóng góp vào việc hoàn thành tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
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