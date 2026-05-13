Nông thôn Tây Bắc: Muổi Nọi tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Hiện nay, trên địa bàn xã Muổi Nọi có 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 3 bếp ăn tập thể và 11 cơ sở thức ăn đường phố.

Bám sát chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố” của “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của xã đã tiến hành kiểm tra 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 3 bếp ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm xã Muổi Nọi kiểm tra điều kiện vệ sinh tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và bếp ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn. Ảnh: Quỳnh Liên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm như: Hồ sơ pháp lý, giấy khám sức khỏe, điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh khu vực chế biến, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản, lưu mẫu thức ăn cũng như việc tổ chức bữa ăn cho học sinh tại các trường học...

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng thực hiện test nhanh một số mẫu thực phẩm như rau, củ nhằm đánh giá mức độ an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Qua kiểm tra cho thấy, đa số các cơ sở đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tương đối đầy đủ các quy định trong chế biến, bảo quản thực phẩm và tổ chức bữa ăn an toàn cho học sinh.

Các bếp ăn bán trú trên địa bàn xã Muổi Nọi được hướng dẫn thực hiện đúng quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Quỳnh Liên.

Bên cạnh những kết quả tích cực, đoàn kiểm tra cũng kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở khắc phục một số tồn tại như hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nâng cao điều kiện vệ sinh tại khu vực chế biến, tăng cường quản lý nguồn gốc thực phẩm và thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến bảo quản, lưu mẫu thực phẩm.

Thông qua các hoạt động kiểm tra và tuyên truyền, xã Muổi Nọi đang từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh và bếp ăn bán trú trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân và học sinh.