Nông thôn Tây Bắc: Mưa lớn gây sạt lở, tuyến đường tỉnh 109 vào xã Ngọc Chiến bị chia cắt

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều điểm trên tuyến đường tỉnh 109 vào xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La xuất hiện tình trạng đất đá sạt lở, nước tràn qua mặt đường gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

Tuyến đường tỉnh 109 vào xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La xuất hiện tình trạng đất đá sạt lở, nước tràn qua mặt đường. Ảnh: Ảnh: Lò Hiền

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Dương Xuân Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La cho biết, từ đêm 4/7 đến sáng 5/7, trên địa bàn xã Ngọc Chiến xảy ra mưa lớn kéo dài. Nhiều tuyến đường xuất hiện nước chảy xiết qua mặt đường, bùn đất và đá từ taluy dương sạt xuống gây khó khăn cho việc lưu thông.

Theo lãnh đạo UBND xã Ngọc Chiến, hiện có 2 vị trí bị thiệt hại nặng nhất gồm đoạn tuyến qua suối Nậm Păm chuẩn bị lên đèo Sam Síp và đoạn đường đi qua bản Kẻ, xã Ngọc Chiến. Tại các khu vực này, lượng đất đá sạt xuống lớn khiến phương tiện không thể di chuyển qua lại.

“Hiện nay trên địa bàn vẫn đang tiếp tục có mưa. Ngay sau khi nắm được thông tin, xã đã huy động lực lượng kiểm tra hiện trường, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và báo cáo cơ quan chức năng để phối hợp khắc phục, địa phương cũng đang thống kê về thiệt hại”, ông Nam thông tin.

Đến trưa 5/7, tuyến đường tỉnh 109 vào xã Ngọc Chiến vẫn chưa thể lưu thông trở lại bình thường. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách có kế hoạch di chuyển đến Ngọc Chiến tạm thời hoãn hành trình, đồng thời theo dõi cập nhật từ cơ quan chức năng để lựa chọn thời điểm đi lại an toàn.

Đất đá sạt lở, nước tràn qua mặt đường gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Lò Hiền

Sơn la cảnh báo mưa lớn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La vừa phát đi cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Theo bản tin phát hành lúc 11 giờ 10 phút ngày 5/7, qua theo dõi ảnh radar thời tiết cho thấy nhiều vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa dông tại hàng loạt địa phương.

Các khu vực đang xuất hiện mưa dông gồm Mường Chiên, Quỳnh Nhai, Mường Giôn, Chiềng An, Chiềng Cơi, Tô Hiệu, Bó Sinh, Nậm Ty, Chiềng Sơ, Mường Lầm, Huổi Một, Púng Bánh, Mường Lạn, Mường Lèo, Sốp Cộp, Thuận Châu, Bắc Yên, Tà Xùa, Yên Châu cùng nhiều xã, phường khác trên địa bàn tỉnh.

Theo cơ quan khí tượng, trong vài giờ tới, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng sang nhiều khu vực khác như Ngọc Chiến, Mường La, Mai Sơn, Sông Mã, Mộc Châu, Phù Yên… cục bộ có nơi mưa to.

Đến 12 giờ trưa, tuyến đường tỉnh 109 vào xã Ngọc Chiến vẫn chưa thể lưu thông, người dân di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Lò Hiền

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La cảnh báo, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây gãy đổ cây cối, hư hại công trình hạ tầng giao thông. Đồng thời, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi dốc, ven sông suối và những nơi đang thi công công trình.

Ngoài nguy cơ sạt lở, các khu vực trũng thấp cũng có thể xảy ra ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và giao thông của người dân. Mưa lớn kéo dài còn làm giảm tầm nhìn trên các tuyến đèo dốc miền núi, gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo bản tin dự báo, cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá trên địa bàn tỉnh hiện ở cấp độ 1. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.