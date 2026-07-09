Nông thôn Tây Bắc: Mưa lớn chia cắt nhiều tuyến đường ở khu vực huyện Quỳnh Nhai (cũ)

Mưa lớn nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, trên địa bàn các xã Quỳnh Nhai, Mường Giôn và Mường Chiên của tỉnh Sơn La đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá, ngập úng cục bộ, gây ách tắc giao thông và thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân.

Đáng chú ý, vào khoảng rạng sáng ngày 9/7, tại tuyến đường cách cầu Pá Uôn khoảng 3 km đã xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc hoàn toàn trong nhiều giờ.

Rất may thời điểm xảy ra vụ việc không có người và phương tiện lưu thông qua khu vực nên không ghi nhận thiệt hại về người và phương tiện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tại các xã đã khẩn trương huy động máy móc, phương tiện, nhân lực có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng giao thông, hót dọn đất đá, khắc phục sự cố, sớm thông tuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường.Ảnh: Hoa Tong

Không chỉ gây ảnh hưởng đến giao thông, mưa lớn còn làm ngập úng nhiều diện tích hoa màu tại một số bản trên địa bàn khu vực Quỳnh Nhai, Mường Giôn và Mường Chiên, gây thiệt hại đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp của người dân.

Tại bản Bung Én, xã Quỳnh Nhai, mưa lớn đã khiến một ngôi nhà của người dân bị sập đổ hoàn toàn. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng cùng các tổ xung kích phòng chống thiên tai tại địa phương đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ gia đình di chuyển tài sản, đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, tại bản Nà Mạt, xã Mường Giôn, nước lũ dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi một cây cầu dân sinh, làm gián đoạn việc đi lại của người dân trong khu vực. Chính quyền địa phương đang tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các giải pháp khắc phục trước mắt nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, trên nhiều tuyến đường qua các xã Quỳnh Nhai, Mường Giôn và Mường Chiên vẫn tiếp tục xuất hiện tình trạng đất đá sạt trượt từ taluy dương xuống mặt đường, đặc biệt tại các khu vực đồi núi có địa hình dốc và nền đất yếu sau nhiều ngày mưa kéo dài.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở cao khi không thực sự cần thiết; đồng thời thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai và thông tin phân luồng giao thông để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực cần giảm tốc độ, quan sát kỹ hiện tượng nứt đất, đá lăn hoặc dòng chảy bất thường trên sườn núi để kịp thời xử lý tình huống, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng hỗ trợ người dân