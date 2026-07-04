Nông thôn Tây Bắc: Lão nông ở Thác Bà nuôi lợn rừng giữa đồi keo, bán đến đâu hết đến đó

Ông Lương Xuân Vinh, thôn Thác Ông, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai đã xây dựng thành công mô hình nuôi lợn rừng giữa vùng đồi, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Ảnh: Mùa Xuân.

Nuôi lợn rừng đẻ đều, đầu ra ổn định

Dẫn chúng tôi đi tham quan khu chuồng nuôi nằm giữa vườn rừng, ông Vinh nhớ lại những ngày đầu thực hiện mô hình nuôi giống lợn rừng đặc sản này.

Ông Lương Xuân Vinh chia sẻ: Khoảng 5 năm trước, trong một lần tìm hiểu các mô hình chăn nuôi lợn rừng, tôi nhận thấy lợn rừng có sức đề kháng tốt, phù hợp với điều kiện đồi rừng và nhu cầu thị trường ngày càng tăng.

Do vậy, tôi đã phải lặn lội lên Hà Giang tìm mua 6 con giống F1 thuần chủng gồm 1 con đực và 5 con cái đưa về nuôi.

“Trước đây ở Phú Thọ cũng có giống này nhưng tôi vẫn chọn mua từ Hà Giang để bảo đảm chất lượng con giống. Lúc mới nuôi cũng phải tìm hiểu nhiều vì đây là giống vật nuôi khác hẳn lợn trắng thông thường”, ông Vinh kể.

Lợn rừng nái đẻ một năm 2 lứa, với số lượng từ 6-8 con. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm và áp dụng phương thức nuôi gần với môi trường tự nhiên, đàn lợn sinh trưởng tốt, thích nghi nhanh với điều kiện khí hậu địa phương.

Sau nhiều năm nhân đàn, hiện nay, trang trại của ông Vinh duy trì khoảng 30 con lợn rừng. Trong đó, có khoảng 10 con lợn giống sinh sản và gần 20 con lợn thịt, bao gồm cả những lứa mới sinh.



Theo ông Vinh, một trong những ưu điểm nổi bật của lợn rừng là khả năng sinh sản khá tốt.

Mỗi năm lợn nái đẻ 2 lứa. Trung bình mỗi lứa khoảng 6 con, nhưng cũng có con đẻ tới 8-10 con. Nếu chăm sóc tốt thì tỷ lệ nuôi sống cao.

Khác với mô hình nuôi lợn thịt hơi phải xuất bán số lượng lớn, lợn rừng của gia đình ông Vinh chủ yếu tiêu thụ theo hình thức bán lẻ cho các nhà hàng, quán ăn hoặc khách quen có nhu cầu sử dụng thịt sạch.

Đàn lợn rừng của gia đình ông Lương Xuân Vinh được nuôi theo hướng tự nhiên với thức ăn chủ yếu là ngô, chuối, sắn và cỏ, giúp thịt săn chắc, thơm ngon. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Vinh cho biết: Tôi không bán lợn rừng ồ ạt như lợn trắng. Ai đặt thì bán vài con, có khi chục con. Từ đầu năm đến nay cũng đã bán được vài chục con rồi.

Chính nhờ chất lượng thịt thơm ngon, nguồn gốc rõ ràng nên sản phẩm của gia đình luôn có khách tìm mua. Nhiều người sau khi ăn thử đều quay lại đặt hàng vào những dịp lễ, Tết hoặc liên hoan gia đình.

Bí quyết nuôi đơn giản nhưng hiệu quả

Cũng theo ông Vinh, nuôi lợn rừng không quá khó nếu nắm được đặc tính của vật nuôi.

Khi còn nhỏ, lợn được bổ sung cám để phát triển thể trạng. Sau giai đoạn này, khẩu phần ăn chủ yếu là các loại thức ăn sẵn có ở địa phương như ngô, chuối, sắn và các loại cỏ tự nhiên.

Lợn rừng rất thích ăn cỏ. Nhiều lúc mình cắt cỏ mang về, chúng nhai hết từ lá đến ngọn. Nhờ ăn nhiều thức ăn tự nhiên nên thịt săn chắc hơn.

Ông Lương Xuân Vinh chăm sóc đàn lợn rừng. Ảnh: Mùa Xuân.

Do đã được thuần hóa qua nhiều thế hệ nên đàn lợn không còn tính hoang dã như trước.

Giờ lợn rừng khá hiền, ít phá phách, không bỏ chạy nên hệ thống chuồng trại cũng không cần xây dựng quá cao hay quá kiên cố.

Điều mà ông Vinh luôn chú trọng là giữ nguyên nguồn gen lợn rừng, không lai với lợn trắng để bảo đảm chất lượng thịt.

Thịt lợn rừng có độ săn chắc đặc trưng, vị ngọt đậm và thơm hơn lợn nuôi công nghiệp. Phần mỡ ít nhưng ăn không ngấy. Đặc biệt, lớp bì rất dày nhưng lại giòn, tạo nên hương vị riêng khó nhầm lẫn.

“Có những con nặng 70-80kg nhưng bì vẫn dày. Khi chế biến, da giòn chứ không cứng. Đó là lý do nhiều khách hàng thích thịt lợn rừng hơn”, ông Vinh nói.



Không chỉ nuôi lợn rừng, trang trại của ông Vinh còn phát triển theo hướng đa dạng hóa vật nuôi nhằm tận dụng tối đa diện tích đất đồi.

Ở khu chuồng bên cạnh là đàn lợn trắng. Năm 2025, gia đình từng nuôi tới khoảng 80 con lợn thương phẩm.

Sau khi xuất bán hết, hiện ông Vinh chỉ giữ lại một con lợn nái lớn cùng vài con nhỏ để gây giống.

Ngoài ra, khu chuồng cuối còn có khoảng 8-10 con lợn bản địa được nuôi theo phương thức truyền thống.



Đàn lợn rừng của gia đình ông Lương Xuân Vinh, xã Thác Bà (Lào Cai) luôn sinh trưởng và phát triển tốt. Ảnh: Mùa Xuân.

Ở tuổi gần 60, ông Lương Xuân Vinh, thôn Thác Ông, xã Thác Bà vẫn đều đặn có mặt tại trang trại từ sáng sớm để chăm sóc đàn vật nuôi. Với ông, chăn nuôi không chỉ là sinh kế mà còn là niềm vui tuổi già.

Giữa vùng đồi rừng yên bình ở xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, mô hình nuôi lợn rừng của ông Lương Xuân Vinh đang trở thành hướng đi hiệu quả, góp phần tạo nguồn thực phẩm chất lượng cho thị trường và mở ra thêm một lựa chọn phát triển kinh tế cho người dân địa phương.