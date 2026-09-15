Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai thành lập Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát

Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát có chức năng quản lý, bảo vệ tính nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật... Ảnh: Mùa Xuân.

Theo đó, Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Đơn vị có chức năng quản lý, bảo vệ tính nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật; nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, bảo vệ môi trường; duy trì, ổn định nguồn nước gắn với phát triển du lịch sinh thái, cung ứng dịch vụ môi trường rừng, góp phần cải thiện đời sống nhân dân vùng đệm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sinh vật gây hại; giám sát, điều tra, thống kê, kiểm kê và cập nhật diễn biến tài nguyên rừng.

Đơn vị đồng thời bảo tồn các hệ sinh thái rừng đặc trưng, các loài động, thực vật quý, hiếm, đặc hữu; bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, khoanh nuôi tái sinh, phục hồi và làm giàu rừng; quản lý, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên trong Vườn quốc gia.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Ảnh: Mùa Xuân.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát cũng được giao triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; xây dựng các mô hình phát triển sinh kế gắn với bảo vệ rừng; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm, nhất là cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư và cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo quy định.

Về tổ chức bộ máy, Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc; có 2 phòng chuyên môn, nghiệp vụ là Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Nghiệp vụ.

Số lượng người làm việc và hợp đồng lao động được thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.



UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tổ chức kiểm kê, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, phương tiện, trang thiết bị và các nội dung liên quan từ Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát sang Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát.

Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục về tổ chức bộ máy, nhân sự, con dấu, tài khoản và Đề án vị trí việc làm, bảo đảm đơn vị hoạt động ổn định, liên tục.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát chính thức hoạt động từ ngày 01/10/2026.

Trụ sở Ban Quản lý đặt tại thôn Dền Sáng, xã Dền Sáng, tỉnh Lào Cai.

Theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát thành Vườn quốc gia Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Vườn Quốc gia Bát Xát có tổng diện tích tự nhiên hơn 18.510 ha, nằm trên địa bàn 3 xã gồm Mường Hum, Dền Sáng và Y Tý, tỉnh Lào Cai.



Vùng đệm của Vườn Quốc gia Bát Xát gồm 32 thôn, bản thuộc 3 xã, nơi sinh sống của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số.



Khu vực này có vị trí đặc biệt khi tiếp giáp tỉnh Lai Châu và đường biên giới với Trung Quốc, sở hữu hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú, đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm.