Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu xóa bỏ 26/50 hủ tục, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực xây dựng nếp sống văn minh

Lai Châu xóa bỏ 26/50 hủ tục đã được xác định

Chiều 10/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024-2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 15-NQ/TU) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu 6 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: Thanh Ngân)

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2026, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU gắn với nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác năm 2026 của từng địa phương, đơn vị. Việc thực hiện Nghị quyết được lồng ghép với các nghị quyết, đề án, kết luận, chỉ thị của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc và xây dựng nếp sống văn minh.

Công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động tham mưu, định hướng các cơ quan tư tưởng - văn hóa, các đảng ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Ngân)

Nội dung tuyên truyền bám sát mục tiêu của Nghị quyết và tình hình thực tiễn tại địa phương, tập trung vào việc nhận diện tác hại của các hủ tục và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, các mô hình điểm đang phát huy hiệu quả. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có chuyển biến tích cực, tạo khí thế sôi nổi trong việc thực hiện nếp sống văn minh tại cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã chủ động xác định địa bàn và nội dung ưu tiên để xây dựng mô hình, tập trung giải quyết các hủ tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sức khỏe và sự phát triển của nhân dân. Các địa phương trong tỉnh cũng đã chú trọng cụ thể hóa danh mục các hủ tục cần xóa bỏ vào bản quy ước của từng thôn, bản, tổ dân phố để nhân dân dễ hiểu, dễ thực hiện…

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thao Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Ngân)

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, đến nay, toàn tỉnh Lai Châu đã xóa bỏ được 26/50 hủ tục đã được xác định. Các xã, phường của tỉnh Lai Châu đã tập trung xóa bỏ đối với từng loại hình hủ tục, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm một số hủ tục cụ thể đã được xác định theo lộ trình và đạt được những kết quả tích cực…

Nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của tỉnh Lai Châu vẫn còn một số hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn thiếu sâu sát, chưa thực sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa cao, chưa phát huy tối đa vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ trong việc bài trừ hủ tục. Nhận thức của một bộ phận Nhân dân về tác hại của các phong tục tập quán lạc hậu chuyển biến còn chậm, chưa tạo thành phong trào tự giác, đồng bộ…

Ông Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Ngân)

6 tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU tỉnh Lai Châu tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bám sát đặc điểm từng vùng, từng dân tộc; phát huy mạnh mẽ vai trò tự quản của cộng đồng thông qua việc thực hiện nghiêm túc quy ước, hương ước tại các thôn, bản, tổ dân phố theo Nghị định số 61/2023/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, trọng tâm là nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU…

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung nêu rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU…

Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU kết luận hội nghị. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm các ngành, lĩnh vực cần căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách để bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 15-NQ/TU gắn với môi trường thực hiện và gắn với yêu cầu của nhiệm vụ đó; sớm tham mưu cho Ban Chỉ đạo triển khai nhận diện lại các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; Ban Chỉ đạo tỉnh cần thống nhất mục tiêu cuối cùng của việc xóa bỏ hủ tục là thay đổi nhận thực trong thực hiện hành vi.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU cũng cần thống nhất phương châm thực hiện, đó là “Lấy xây để chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, gắn việc thực hiện Nghị quyết 15 với việc thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị khác. Việc nhận diện các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu phải đa chiều thì mới có thể đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể được. Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, bảo đảm nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả…