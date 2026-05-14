Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu triển khai "tiếp sức" sĩ tử vùng cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Lai Châu vừa tổ chức cuộc họp triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: "Các cấp, các ngành và đơn vị liên quan cần tập trung rút kinh nghiệm từ những kỳ thi trước, khắc phục triệt để tồn tại để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt kết quả cao nhất. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tiêu cực ở bất cứ khâu nào".

Các đại biểu dự cuộc họp triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu ngành giáo dục và các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến công tác ôn tập, động viên tinh thần để học sinh tự tin, bình tĩnh bước vào kỳ thi.

Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh đã gặt hái được những kết quả khả quan. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,76%, với 4.143 thí sinh được công nhận tốt nghiệp trên tổng số 4.449 thí sinh dự thi. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có cán bộ vi phạm quy chế thi.

Ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Để chuẩn bị cho kỳ thi năm 2026, tỉnh Lai Châu tập trung vào các nhóm giải pháp then chốt: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các điểm mới của kỳ thi năm 2026 đến tận bản làng, giúp phụ huynh và học sinh nắm vững quy chế; rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ nơi ăn, nghỉ cho thí sinh ở xa; đảm bảo không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn hay địa hình trắc trở mà không thể dự thi; tập huấn kỹ năng phòng chống gian lận thiết bị điện tử hiện đại; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các điểm thi chính thức và dự phòng; đảm bảo điện, nước, thông tin liên lạc và vệ sinh an toàn thực phẩm…

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành cũng đã thảo luận kỹ về phương án ứng phó với các tình huống bất ngờ về thời tiết, thiên tai thường xảy ra tại địa phương trong mùa thi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các sĩ tử vùng cao Lai Châu.