Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu “gặt hái” nhiều kết quả ấn tượng trong công tác phát triển văn hóa

Lan tỏa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Lai Châu

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phát triển văn hóa tỉnh Lai Châu vừa tổ chức cuộc họp cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ. Ông Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ Phát triển văn hóa tỉnh Lai Châu chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian qua, công tác phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh đã gặt hái được nhiều kết quả rất tích cực.

Các đại biểu dự cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển văn hóa tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã lan tỏa mạnh mẽ, được triển khai hiệu quả tại 100% địa phương, đơn vị.

Đến nay, hạ tầng văn hóa cơ sở của tỉnh Lai Châu đã có bước chuyển biến tích cực: 100% xã, phường trong tỉnh đã có nhà văn hóa; 88,4% thôn, bản, khu dân có nhà văn hóa. Dự kiến đến hết năm 2026, toàn tỉnh Lai Châu sẽ có 86,4% hộ gia đình, 75,6% thôn, bản, khu phố và 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.

Điểm sáng đáng chú ý là tỉnh Lai Châu đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm gồm: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, việc bảo tồn di sản cũng được "hiện đại hóa" thông qua việc xây dựng bản đồ số văn hóa các dân tộc, số hóa hiện vật bảo tàng và tư liệu di sản.

Hạ tầng văn hóa cơ sở của tỉnh Lai Châu có nhiều chuyển biến tích cực. (Ảnh: Thanh Ngân)

Không chỉ khởi sắc về đời sống văn hóa, phong trào thể dục thể thao và ngành "công nghiệp không khói" của tỉnh Lai Châu cũng ghi nhận những con số ấn tượng. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể thao thường xuyên đạt 31,25%.

Đặc biệt, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục có màn bứt tốc mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón hơn 950 nghìn lượt khách, mang về doanh thu hơn 858 tỷ đồng (tăng 19,36% so với cùng kỳ năm trước). Các cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng duy trì rất tốt việc giáo dục truyền thống, di sản văn hóa cho thế hệ trẻ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế phối hợp cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Ông Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Phát triển văn hóa tỉnh Lai Châu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Phát triển văn hóa tỉnh đã thống nhất việc ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và thành lập Tổ giúp việc để đảm bảo bộ máy vận hành đồng bộ, thông suốt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với kế hoạch hoạt động năm 2026, các nhiệm vụ phải được xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ thực hiện và sản phẩm cụ thể; tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa và hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng Bảo tàng, Thư viện, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh.

“Các thành viên BCĐ, các sở, ngành và địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ các "nút thắt", khó khăn vướng mắc. Từ đó, đảm bảo các nhiệm vụ phát triển văn hóa được triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng văn hóa và con người Lai Châu đáp ứng tốt yêu cầu trong giai đoạn mới” – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu.