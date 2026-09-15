Nông thôn Tây Bắc: “Lá chắn thép” giữ bình yên nơi biên cương Mù Cả

Ở các bản người Hà Nhì nơi biên cương Mù Cả, chuyện giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) giờ đây không còn là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng. Mỗi buổi họp bản, mỗi đợt cán bộ Công an, Biên phòng cắm bản tuyên truyền pháp luật đã giúp bà con nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm; nâng cao cảnh giác trước tệ nạn ma túy, mua bán người hay xuất nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mù Cả xuống các bản tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Từ sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, người dân không chỉ chấp hành tốt pháp luật, mà còn chủ động cung cấp thông tin khi thấy người lạ, vụ việc bất thường. Nhiều mô hình tự quản, bảo vệ đường biên, mốc giới và hòa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở ra đời, trở thành những "mắt xích" quan trọng giữ gìn sự bình yên cho từng mái nhà, từng con ngõ.

Hiện toàn xã Mù Cả đang duy trì hiệu quả 8 tổ tự quản ANTT (24 thành viên) và 8 tổ tự quản đường biên, mốc giới (30 thành viên). Từ năm 2025 đến nay, các lực lượng phối hợp tổ chức 28 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.500 lượt người, phát trên 500 tờ rơi, vận động bà con giao nộp 64 khẩu súng các loại cùng 15 nòng súng. Hàng trăm nguồn tin giá trị về ANTT do dân cung cấp đã giúp xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Xã Mù Cả đang duy trì hiệu quả 8 tổ tự quản ANTT. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Trong thế trận lòng dân ấy, Công an xã Mù Cả giữ vai trò nòng cốt, thực hiện phương châm "bám bản, gần dân, nắm chắc địa bàn". Không chỉ tăng cường tuần tra trên các tuyến trọng điểm, lực lượng Công an thường xuyên rà soát cư trú, quản lý nhân khẩu, kịp thời giải tỏa các nguy cơ phức tạp.

Thượng tá Giàng Dua Ninh - Trưởng Công an xã Mù Cả chia sẻ: "Địa bàn rộng, có đường biên giới, dân cư sống phân tán nên công tác bảo đảm ANTT đòi hỏi những giải pháp rất đặc thù. Chúng tôi xác định phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở là then chốt. Cùng với đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an xã chú trọng phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín để vận động bà con tố giác tội phạm. Khi mỗi người dân đều ý thức bảo vệ bản làng, thế trận an ninh sẽ cực kỳ vững chắc".

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mù Cả hỗ trợ người dân chuyển nhà ra khỏi khu vực sạt lở. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Mù Cả đã xuất sắc được công nhận đạt tiêu chí “xã không ma túy” vào năm 2025, tình hình vi phạm pháp luật giảm rõ rệt. Bà con từ chỗ là đối tượng được tuyên truyền nay đã trở thành chủ thể chủ động phát hiện, ngăn chặn tệ nạn xâm nhập vào cộng đồng.

Anh Lỳ Si Hừ, người dân bản Xi Nế phấn khởi: "Cán bộ xuống tận bản giảng giải nên bà con hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật, nhắc nhở nhau không nghe lời kẻ xấu. Thấy người lạ hay có biểu hiện nghi vấn là báo ngay cho Công an. Giữ bản bình yên là trách nhiệm chung của mọi người, chứ không riêng gì cán bộ".

Thế trận an ninh nhân dân ở Mù Cả đang được bồi đắp từ chính những việc làm bình dị hằng ngày. Ý thức cảnh giác của người dân kết hợp với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an đã và đang tạo nên "lá chắn thép" nơi biên cương, giữ vững an toàn xã hội để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.