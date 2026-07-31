Nông thôn Tây Bắc: Khun Há định hướng phát triển vùng mắc ca nguyên liệu, giúp người dân làm giàu bền vững
31/07/2026 06:30 GMT +7
Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, nhiều diện tích mắc ca ở xã Khun Há (Lai Châu) cho năng suất vượt trội, trung bình đạt 34kg quả/cây. Loại cây trồng này đang mở ra hướng đi bứt phá, giúp nông dân nơi đây vươn lên làm giàu bền vững.
Cây mắc ca khẳng định vị thế trên đất Khun Há
UBND xã Khun Há vừa tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình chăm sóc mắc ca và định hướng phát triển vùng nguyên liệu năm 2026, thu hút đông đảo các hộ dân trồng mắc ca trên địa bàn tham gia.
Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tham quan thực tế mô hình trồng, chăm sóc mắc ca của gia đình ông Lò Văn Giọt, ở bản Đông Pao, xã Khun Há.
Đứng dưới tán mắc ca xanh tốt, chùm quả sai trĩu đung đưa trong gió, các đại biểu và đông đảo bà con nông dân không khỏi trầm trồ. Tận mắt chứng kiến vườn cây phát triển vượt trội nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, ai nấy đều phấn khởi. Đây là minh chứng sống động nhất cho thấy, người dân Khun Há hoàn toàn có thể làm giàu từ trồng mắc ca.
Rời vườn cây ông Giọt, không khí hội nghị diễn ra tại Nhà văn hóa bản Bản Thẳm (Khun Há) càng thêm "nóng" bởi những câu chuyện thực tế và khát vọng vươn lên của bà con qua phóng sự "Mắc ca Khun Há – Hành trình kiến tạo vùng nguyên liệu bền vững".
Những con số “biết nói” được đưa ra tại hội nghị đã chứng minh hiệu quả rõ rệt của loại cây này trên đất Khun Há. Toàn xã hiện có gần 200ha mắc ca, trong đó hơn 141ha đã đi vào thời kỳ kinh doanh, 59ha còn lại đang được tích cực chăm sóc.
Phủ xanh các bản Đông Pao, Chăn Nuôi, Thèn Thầu, Can Hồ... theo cả hình thức trồng thuần lẫn trồng xen, vùng mắc ca Khun Há hiện cho sản lượng ước đạt trên 260 tấn mỗi năm.
Đáng chú ý, nếu như năm 2025, năng suất bình quân mới dừng ở mức 20kg quả/cây thì đến năm 2026, con số này ước tính đạt khoảng 34kg quả/cây (tăng tới14 kg/cây). Nhìn thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, xã Khun Há đang tự tin đặt mục tiêu mở rộng thêm 50ha mắc ca tập trung tại các bản có điều kiện thuận lợi.
Thảo luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Hiệp hội Mắc ca Lai Châu, Công ty Cổ phần Nhà máy Chế biến mắc ca Liên Việt cùng các hộ dân đã tập trung trao đổi về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh; các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thu mua, chế biến; định hướng phát triển cây mắc ca gắn với xây dựng vùng nguyên liệu ổn định.
Nhiều hộ dân mong muốn tiếp tục được "cầm tay chỉ việc", hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Đặc biệt, bà con rất cần những "bắt tay" liên kết tiêu thụ chặt chẽ từ phía doanh nghiệp để yên tâm bám vườn, không lo cảnh "được mùa mất giá".
Đánh giá về hướng đi này, ông Lê Huy Chính - Chủ tịch UBND xã Khun Há khẳng định, mắc ca đang từng bước chứng minh được vị thế của một cây trồng chủ lực, giúp nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Để mắc ca thực sự trở thành cây "xóa nghèo, làm giàu", người đứng đầu chính quyền xã Khun Há bày tỏ mong muốn các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Hiệp hội Mắc ca và các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng nông dân.
"Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ liên tục về mặt kỹ thuật, hướng dẫn bà con sản xuất chuẩn quy trình để nâng cao chất lượng hạt. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp tăng cường bao tiêu, thu mua sản phẩm ổn định. Có như vậy, bà con mới yên tâm mở rộng diện tích, đưa Khun Há trở thành vùng nguyên liệu mắc ca chất lượng, phát triển bền vững trong tương lai" – Chủ tịch UBND xã Khun Há nhấn mạnh.
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