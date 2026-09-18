Mưa lớn dồn dập, hàng ngàn héc-ta cây trồng bị đe dọa

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, từ ngày 13 - 17/9, trên địa bàn tỉnh đã liên tục xuất hiện mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đo được từ 19h ngày 13/9 đến 13h ngày 17/9 tại nhiều khu vực phổ biến từ 300 - 500mm.

Đặc biệt, một số nơi ghi nhận lượng mưa kỷ lục vượt mốc 500mm như: Kim Tiến (xã Kim Bôi) đạt 530,8mm; Lũng Vân (xã Vân Sơn) đạt 524,4mm; Cao Răm (xã Liên Sơn) đạt 520,4mm; Thủy điện Định Cư (xã Quyết Thắng) đạt 509,4mm và An Bình (xã An Bình) đạt 509,2mm.

Mưa lớn dồn dập trong nhiều ngày đã khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu tại các xã, phường thuộc tỉnh Phú Thọ rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ. Ảnh: Thành Dân

Mưa lớn dồn dập trong nhiều ngày đã khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu tại các xã, phường rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ. Đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã thu hoạch được trên 20.000 ha lúa, tuy nhiên vẫn còn khoảng 3.000 ha lúa đang đến kỳ thu hoạch. Đáng chú ý, đây cũng chính là thời điểm then chốt để người dân làm đất, gieo trồng các loại cây trồng vụ Đông ưa ấm.

Trước tình hình thời tiết bất lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã ban hành Công văn số 10433/SNN&MT-TTBVTV ngày 17/9 về việc triển khai các giải pháp khắc phục thiệt hại sản xuất trồng trọt do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập úng. Sở đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo tập trung nhân lực, máy móc khẩn trương tiêu nước cho diện tích cây trồng bị ngập, đặc biệt ưu tiên các diện tích lúa đã chín.

Đồng thời, lực lượng tại chỗ được huy động tối đa để hỗ trợ Nhân dân thu hoạch nhanh diện tích lúa chín bị ngập, đổ, trong đó đặc biệt quan tâm hỗ trợ các gia đình khó khăn, thiếu nhân lực. Đối với diện tích lúa có tỷ lệ hạt chín trên bông đạt trên 85%, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con tiến hành thu hoạch ngay với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Tỉnh Phú Thọ đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo tập trung nhân lực, máy móc khẩn trương tiêu nước cho diện tích cây trồng bị ngập, đặc biệt ưu tiên các diện tích lúa đã chín. Ảnh: Thành Dân

Đối với diện tích lúa chưa đến kỳ thu hoạch bị đổ, ngay khi nước rút cần tiến hành dựng và buộc túm 3 - 4 khóm lại với nhau để tạo thế chân kiềng. Việc chủ động rút nước nhanh còn giúp hạn chế lúa mọc mầm trên bông và ngăn ngừa các nấm bệnh nguy hiểm phát sinh gây hại như đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, khô vằn.

Giải pháp kỹ thuật đồng bộ cho từng loại cây trồng

Bên cạnh cây lúa, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cũng đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật chi tiết giúp nông dân nhanh chóng khôi phục các loại cây trồng khác ngay sau khi nước rút.

Cụ thể, đối với rau, màu và cây hằng năm cần tập trung xới xáo phá váng mặt đất, dọn dẹp vệ sinh vườn, nhặt bỏ cành lá thối hỏng. Với rau đang thu hoạch, cần tuân thủ nghiêm ngặt liều lượng và thời gian cách ly của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tuyệt đối không lạm dụng hóa chất vì lo ngại khan hiếm hàng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cũng đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật chi tiết giúp nông dân nhanh chóng khôi phục các loại cây trồng khác ngay sau khi nước rút. Ảnh: Phước Sang

Với diện tích mới gieo trồng, tiến hành kiểm tra và trồng dặm ngay khi đất còn ẩm, phòng trừ kịp thời các bệnh lở cổ rễ, héo xanh, thối nhũn. Đối với diện tích chuẩn bị trồng vụ Đông, cần xử lý tàn dư rơm rạ bằng chế phẩm vi sinh, lên luống tạo rãnh thoát nước và áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu cho ngô, đậu tương.

Đối với cây ăn quả cần đào rãnh, tạo hố thu nước để bơm rút nước ra khỏi vườn. Tiến hành chằng chống các cây nghiêng đổ, thu gom quả rụng hỏng, đồng thời phun phòng các bệnh nấm như loét, chảy gôm xì mủ, đốm nâu ở cây ăn quả có múi và bổ sung vi sinh vật đối kháng hỗ trợ phục hồi bộ rễ.

Đối với cây mía cần dọn bỏ cây gãy, bóc lá già phía dưới, dựng lại cây đổ bằng cách bó 3 - 4 cây/khóm. Thực hiện xới nhẹ mặt luống, vun gốc và phun phân bón lá giúp cây phục hồi nhanh (đặc biệt là mía dưới 9 tháng tuổi).

Lãnh đạo xã Hoàng An làm việc với đơn vị vận hành Trạm bơm Kim Xá (đơn vị do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ quản lý) để nắm bắt tình hình vận hành, tiêu thoát nước trên địa bàn. Ảnh: xã Hoàng An

Để đảm bảo hiệu quả công tác khắc phục thiệt hại, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ yêu cầu Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước phối hợp với các Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và các địa phương huy động tối đa nguồn lực thực hiện tiêu úng kịp thời, đồng thời tham mưu chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Song song đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm hỗ trợ xử lý sâu bệnh, phối hợp triển khai sản xuất vụ Đông đúng kế hoạch. Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các chuỗi cung ứng nông sản và lấy mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm tại các vùng rau nguy cơ cao. Trung tâm Khuyến nông chủ động cử cán bộ kỹ thuật xuống trực tiếp cơ sở, lồng ghép phổ biến hướng dẫn phục hồi sản xuất để đồng hành cùng bà con nông dân vượt qua khó khăn sau mưa lũ.