Nông thôn Tây Bắc: Khẩn cấp di dời gần 2.500 người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét
19/09/2026 19:18 GMT +7
Trước diễn biến mưa lớn phức tạp nhiều ngày qua, tính đến 7h ngày 19/9, chính quyền các địa phương tại khu vực Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ đã khẩn cấp di dời 599 hộ dân với 2.404 nhân khẩu thuộc 31 xã đến nơi an toàn nhằm chủ động phòng tránh nguy cơ sạt lở đất và lũ quét.
Nhiều địa phương di dời số lượng lớn hộ dân
Theo thông tin rà soát mới nhất đến 7h ngày 19/9, tình hình diễn biến thời tiết mưa lớn kéo dài đang gây ra nguy cơ cao về sạt lở đất, đá và lũ quét tại nhiều địa bàn. Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân, lực lượng chức năng tại khu vực Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 599 hộ gia đình với tổng cộng 2.404 nhân khẩu tại 31 xã ra khỏi vùng nguy hiểm.
Theo dữ liệu thống kê, công tác sơ tán dân tập trung phần lớn tại các địa bàn vùng núi, nơi có địa hình chia cắt, độ dốc lớn và kết cấu đất đai rất dễ sụt trượt khi thấm ngấm nước mưa kéo dài.
Trong đó, xã Mường Động ghi nhận số lượng dân cư phải di dời lớn nhất với 95 hộ, tương ứng 426 nhân khẩu. Tiếp đến là xã Cao Sơn với 74 hộ (300 nhân khẩu); xã Cao Phong có 52 hộ (172 nhân khẩu); xã Đà Bắc có 41 hộ (161 nhân khẩu); xã Nhân Nghĩa có 35 hộ (169 nhân khẩu); xã Toàn Thắng có 33 hộ (97 nhân khẩu) và xã Liên Sơn có 29 hộ (144 nhân khẩu).
Bên cạnh đó, một số địa phương khác cũng đã khẩn trương sơ tán lượng lớn cư dân gồm các xã: Nật Sơn (24 hộ, 79 nhân khẩu), Tiền Phong (24 hộ, 67 nhân khẩu), An Bình (24 hộ, 105 nhân khẩu), Mường Thàng (23 hộ, 81 nhân khẩu), Hợp Kim (21 hộ, 78 nhân khẩu), Tân Lạc (21 hộ, 90 nhân khẩu), Mường Bi (18 hộ, 75 nhân khẩu), Dũng Tiến (17 hộ, 77 nhân khẩu) và Lương Sơn (16 hộ, 65 nhân khẩu).
Chủ động rà soát, kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm
Cùng với các xã có số lượng di dời lớn, nhiều địa phương khác cũng đã chủ động đưa các hộ dân sống rải rác ở nơi đe dọa trực tiếp ra khỏi vùng rủi ro. Cụ thể: xã Lạc Thủy di dời 6 hộ (27 nhân khẩu); Mường Vang 5 hộ (18 nhân khẩu); Kỳ Sơn 5 hộ (15 nhân khẩu); Quyết Thắng 4 hộ (20 nhân khẩu); Bao La 4 hộ (12 nhân khẩu); Lạc Lương 3 hộ (13 nhân khẩu); Tân Mai 3 hộ (16 nhân khẩu); Hòa Bình 3 hộ (15 nhân khẩu); Cao Dương 2 hộ (5 nhân khẩu) và Pà Cò 2 hộ (9 nhân khẩu).
Việc chủ động sơ tán người dân tại các vùng xung yếu được xem là biện pháp căn cơ, tiên quyết nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ thiệt hại về người trước tình hình sạt lở đồi núi hay lũ quét có thể xảy ra bất ngờ.
Dự báo tình hình thời tiết còn tiếp tục diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương đang duy trì lực lượng túc trực 24/24 giờ. Các đoàn công tác tiếp tục bám sát địa bàn, rà soát kỹ lưỡng những hộ dân sinh sống dưới chân taluy, ven sông suối hoặc khu vực đã xuất hiện dấu hiệu sụt trượt, nứt đất để kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn. Các phương tiện, lực lượng ứng phó tại chỗ luôn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ổn định chỗ ở tạm thời.
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