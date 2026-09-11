Nông thôn Tây Bắc: Hơn 400.000 người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí

Tỷ lệ người dân ở Lai Châu được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt hơn 82%

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Lai Châu, thời gian qua, công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện chiến dịch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Tính đến hết ngày 9/9/2026, toàn tỉnh Lai Châu đã có 412.671/501.420 người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt 82,30% dân số toàn tỉnh, đạt 99,03% dân số có mặt tại địa phương. Tính riêng từ ngày 4/9 - 8/9, số người dân được khám là 5.116 người, tăng 0,99% so với tuần 11. Nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ khám vượt mốc 90% như: Thu Lũm (98,13%), Tà Tổng (94,18%), Tân Phong (93,72%), Nậm Sỏ (93,45%)...

Cùng với công tác khám chữa bệnh, ngành Y tế Lai Châu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tính đến ngày 8/9/2026, đã có 331.394 người dân được lập sổ sức khỏe điện tử (EMRHUB).

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, ngành, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, vận động số người còn lại đến các điểm khám.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị lực lượng Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các xã, phường, phối hợp với chính quyền cơ sở quản lý, cập nhật và làm sạch dữ liệu về dân cư; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế tiếp tục rà soát, lập danh sách đối với các em học sinh để tổ chức khám cho tất cả các em học sinh; tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động dịch vụ cung cấp thực phẩm, suất ăn cho học sinh; quản lý hoạt động nhà bếp, bếp ăn tập thể; chủ động phòng ngừa, ứng phó, xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm…