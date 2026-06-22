Nông thôn Tây Bắc: Hơn 300 người dân Bảo Thắng được khám bệnh miễn phí

Chương trình ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hoạt động này, hơn 300 người dân thuộc 5 thôn gồm: Mom Đào, Mom Đào 1, Khe Đền 1, Khe Đền 2 và Khe Dùng, đã được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Đông đảo người dân các thôn trên địa bàn xã Bảo Thắng tham gia chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Nhà văn hóa thôn Mom Đào. Ảnh: Thanh Nga.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ xã Bảo Thắng cho biết, đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việc đưa các dịch vụ y tế hiện đại về tận cơ sở không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Văn Hiên, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc đưa các trang thiết bị y tế hiện đại về cơ sở giúp người dân được tiếp cận dịch vụ khám, sàng lọc bệnh chất lượng cao mà không phải đi xa. Qua đó, nhiều bệnh lý tiềm ẩn có thể được phát hiện sớm, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người dân.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ xã Bảo Thắng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Nga.

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai cùng Trạm Y tế xã Bảo Thắng đã trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và thực hiện nhiều kỹ thuật cận lâm sàng hiện đại. Bên cạnh đo huyết áp, xét nghiệm đường máu mao mạch nhằm sàng lọc bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường, người dân còn được siêu âm tuyến giáp, siêu âm tuyến vú để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Không chỉ khám và điều trị, các y, bác sĩ còn tận tình hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe tại nhà, sử dụng thuốc an toàn, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý và duy trì lối sống lành mạnh phù hợp với từng độ tuổi, thể trạng.

Người dân được kiểm tra huyết áp, siêu âm tuyến giáp và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Thanh Nga.

Song song với hoạt động chăm sóc sức khỏe, Trạm Y tế xã Bảo Thắng cũng phối hợp trao tặng quần áo trẻ em cho khoảng 60 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã cấp phát thuốc miễn phí cho người dân với tổng trị giá trên 65 triệu đồng. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, nhân văn và phát triển bền vững.