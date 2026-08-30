Nông thôn Tây Bắc: Hơn 11.000 người ở Lai Châu hưởng ứng sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước"

Hoạt động đi bộ hưởng ứng sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước" được tổ chức quy mô tại Quảng trường Nhân dân trung tâm tỉnh cùng 36 xã, phường trên địa bàn. Đúng 6 giờ sáng, hàng ngàn con tim tại vùng đất biên cương Lai Châu đã cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử qua màn hình trực tuyến, nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ và cất cao tiếng hát Quốc ca thiêng liêng.

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" thu hút hơn 11.000 người ở Lai Châu tham gia hưởng ứng. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Tại điểm cầu trung tâm Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, hơn 3.000 đại biểu là lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng đông đảo đoàn viên, học sinh, sinh viên và nhân dân 2 phường Đoàn Kết, Tân Phong tham gia sự kiện. Cùng thời điểm, tại 36 xã còn lại, hơn 8.000 người cũng rạng rỡ tham gia, tạo nên khí thế sôi nổi khắp các địa phương trong tỉnh.

Với thông điệp "10 tỷ bước xanh, vì Việt Nam bền vững", hoạt động hưởng ứng sự kiện không chỉ khơi dậy niềm tự hào, thắp sáng niềm tin và ý chí vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lai Châu nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mà còn lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, hơn 3000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân 2 phường: Đoàn Kết, Tân Phong tham gia hoạt động đi bộ hưởng ứng sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước". (Ảnh: Nguyễn Nga)

Mỗi bước chân của người dân Lai Châu hôm nay là một "bước xanh" gửi gắm cam kết giảm thải khí carbon, chung tay bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia. Đúng 6 giờ 43 phút, sau hiệu lệnh đếm ngược rộn rã, hàng ngàn người đã cùng bước vào hành trình đi bộ, đồng lòng hướng tới một Việt Nam xanh và phát triển bền vững.