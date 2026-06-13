Nông thôn Tây Bắc: Hội Nông dân tỉnh Lai Châu khảo sát một số mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu ở Bình Lư

Hội nông dân tỉnh Lai Châu khảo sát mô hình trồng đào và mô hình sản xuất miến dong ở Bình Lư

Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Lai Châu do bà Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế các mô hình kinh tế tập thể tại xã Bình Lư.

Xã Bình Lư hiện là một trong những điểm sáng về phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, với hơn 2.393 hội viên sinh hoạt ở 21 chi hội. Những năm gần đây, các hội viên nông dân nơi đây đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, biến những lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng thành cơ hội nâng cao thu nhập.

Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu khảo sát thực tế mô hình trồng đào ở bản 46, xã Bình Lư. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Nhằm hỗ trợ nông dân quy tụ các tổ hợp tác hình thành kinh tế tập thể, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động khảo sát các mô hình tiêu biểu, đánh giá chất lượng và tiềm năng phát triển. Đây là bước đệm quan trọng để hỗ trợ quy tụ các tổ hợp tác hiện có, tiến tới thành lập các HTX kiểu mới hoạt động bài bản hơn.

Theo đó, Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã trực tiếp khảo sát hai mô hình kinh tế tập thể đang cho hiệu quả kinh tế cao tại địa phương, đó là: Mô hình trồng đào tại bản 46 và mô hình sản xuất miến dong tại bản Huổi Ke. Mô hình sản xuất miến dong tại bản Huổi Ke có sự liên kết chặt chẽ của 11 hộ dân từ khâu trồng nguyên liệu, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, tạo ra chuỗi giá trị đặc sản địa phương.

Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đánh giá rất cao tinh thần chủ động, dám nghĩ dám làm của bà con nông dân Bình Lư trong việc liên kết, bắt tay nhau cùng làm kinh tế.

Mô hình sản xuất miến dong tại bản Huổi Ke (Bình Lư) có sự liên kết chặt chẽ của 11 hộ dân. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Để các mô hình kinh tế tập thể không dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ, bà Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đề nghị Hội Nông dân xã Bình Lư thời gian tới cần tiếp tục đóng vai trò "bà đỡ" cho nhà nông.

Cụ thể, Hội Nông dân xã Bình Lư cần đồng hành, hỗ trợ các tổ hợp tác tiếp cận nhanh chóng với các nguồn vốn vay ưu đãi; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất; chú trọng khâu xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng đường ra thị trường tiêu thụ cho nông sản.

Chuyến khảo sát không chỉ giúp Hội Nông dân tỉnh nắm bắt "hơi thở" từ cơ sở, mà từ đó sẽ có những đề xuất, chính sách hỗ trợ kịp thời nhất. Mục tiêu cao nhất là giúp hội viên nông dân Bình Lư nâng cao thu nhập, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương và tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế nông thôn Lai Châu phát triển bền vững.