Nông thôn Tây Bắc: Hiệu quả từ chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương ở Lai Châu

Ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu dự lễ ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Thảo Vân)

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua (2021-2025), sự phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP Lai Châu và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tạo nên những thay đổi đáng kể về diện mạo nơi phên dậu Tổ quốc. Cùng với việc tổ chức gần 600 buổi tuyên truyền pháp luật, chủ quyền biên giới cho hơn 23.000 lượt hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lai Châu và BĐBP tỉnh còn hỗ trợ 51 mô hình sản xuất (trị giá trên 2 tỷ đồng), duy trì dư nợ tín dụng trên 10 tỷ đồng giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, hai đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức trao tặng hơn 2.200 suất quà, xây mới và sửa chữa 49 mái ấm tình thương cùng nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo nơi biên giới vượt khó.

"Việc phối hợp giữa BĐBP tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc chăm lo đời sống nhân dân, củng cố thế trận lòng dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới" - Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng – Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thảo Vân)

Với tinh thần “Đồng lòng - Sáng tạo - Thực chất - Bền vững - Phát triển” và phương châm “Chung tay vì phụ nữ biên cương phát triển toàn diện”, kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra những mục tiêu cụ thể, quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ và trẻ em vùng biên.

Cụ thể, đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã biên giới trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ ít nhất một mô hình sinh kế bền vững và một mô hình văn hóa, thể thao đặc sắc; phấn đấu 100% cán bộ Hội và 30% hội viên được tiếp cận, sử dụng ứng dụng "Phụ nữ Việt Nam", đẩy mạnh chuyển đổi số; mỗi Đồn Biên phòng cam kết đóng góp trên 200 ngày công/năm để hỗ trợ bà con xây dựng nhà cửa, phát triển sản xuất; duy trì hiệu quả các "Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc", để mỗi người phụ nữ là một "cột mốc sống" bảo vệ biên cương…

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp. (Ảnh: Thảo Vân)

Thảo luận tại lễ ký kết, các đại biểu cho rằng, để chương trình thực sự hiệu quả, cần phải thay đổi phương thức triển khai, hướng mạnh về cơ sở. Thay vì chỉ hỗ trợ bề nổi, các đơn vị sẽ tập trung vào chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn nâng cao năng lực cho chị em.

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành điểm tựa vững chãi, giúp phụ nữ vùng biên trong tỉnh vươn lên làm chủ cuộc sống, cùng bộ đội Biên phòng giữ bình yên nơi biên giới.