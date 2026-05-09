Nông thôn Tây Bắc: “Hiến kế” để chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu đi vào đời sống

Thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu theo hướng kinh tế xanh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu theo hướng kinh tế xanh, giai đoạn 2026 – 2030.

Ông Vương Đức Lợi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu về quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu theo hướng kinh tế xanh, giai đoạn 2026 – 2030. (Ảnh: Hoài Thương)

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cho rằng việc ban hành Nghị quyết mới là vô cùng cần thiết. Trong bối cảnh các chính sách cũ đã hết hiệu lực, việc chuyển dịch sang mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn và bền vững, gắn với chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị nông sản Lai Châu.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu về quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu theo hướng kinh tế xanh, giai đoạn 2026 – 2030, được đánh giá là khá toàn diện, bao quát các lĩnh vực "nóng" của địa phương như: Sản xuất nông nghiệp hữu cơ, an toàn; cấp mã số vùng trồng, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học; chiến lược phát triển cây dược liệu, trọng tâm là cây Sâm Lai Châu; hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao và phát triển sản phẩm OCOP…



Các đại biểu cho rằng, việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu về quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu theo hướng kinh tế xanh, giai đoạn 2026 – 2030 là rất cần thiết. (Ảnh: Hoài Thương)

Bên cạnh việc ủng hộ chủ trương, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Nghị quyết. Nhiều ý kiến cho rằng, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, cơ quan soạn thảo cần rà soát lại các tiêu chí hỗ trợ sao cho phù hợp với quy mô và trình độ canh tác của người dân vùng sâu, vùng xa; đơn giản hóa trình tự thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định và giải ngân; làm rõ hơn cơ chế liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, bảo đảm đầu ra ổn định và phát triển bền vững, tránh tình trạng "được mùa mất giá"…



Phát biểu kết luận hội nghị, ông Vương Đức Lợi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, chính sách mới phải xác định rõ đối tượng thụ hưởng, trong đó đặc biệt ưu tiên vùng khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số. Mức hỗ trợ cần được điều chỉnh theo hướng "đủ mạnh" để tạo động lực thực sự cho người dân thay đổi phương thức sản xuất; cần quy hoạch rõ vùng sản xuất tập trung, xác định đúng sản phẩm chủ lực và minh bạch hóa quy trình thực hiện

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu sẽ tổng hợp toàn bộ các ý kiến tại hội nghị, để gửi cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.