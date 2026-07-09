Nông thôn Tây Bắc: Giữ rừng xanh, hơn 83.000 hộ dân ở Lai Châu có thêm thu nhập ổn định

Người dân ở Lai Châu chung tay giữ rừng

Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu vừa tổ chức cuộc họp lần I năm 2026 dưới sự chủ trì của ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Các đại biểu dự cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu lần thứ I năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ: Trong năm 2025, tổng diện tích rừng được chi trả DVMTR trên toàn tỉnh Lai Châu đạt hơn 459.223ha. Với đơn giá chi trả bình quân toàn tỉnh là 1,29 triệu đồng/ha, dòng tiền từ dịch vụ môi trường rừng đã kịp thời đến tay 83.208 hộ dân tham gia nhận khoán và hợp đồng bảo vệ rừng. Ước tính, mỗi hộ dân đã có thêm nguồn thu nhập ổn định khoảng 6,6 triệu đồng/năm.

Đối với bà con vùng cao, đây không chỉ là sự bù đắp cho công sức ngày đêm "canh giữ rừng xanh", mà còn là nguồn vốn thiết thực để tái đầu tư sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Song song với đó, công tác quản lý, giải ngân tiền trồng rừng thay thế cho các chủ đầu tư cũng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Nhờ có sự vào cuộc giữ rừng của người dân, những cánh rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển xanh tốt. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc họp cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ thời gian qua, từ đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ cho giai đoạn tới. Hội đồng cũng đã thông qua dự thảo phân bổ kinh phí quản lý Quỹ năm 2026 và góp ý sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ.

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Phát biểu kết luận, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, để nguồn vốn phát huy hiệu quả cao nhất và không bị gián đoạn, cơ quan Thường trực Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cần khẩn trương xây dựng quy hoạch, khảo sát quỹ đất và lập phương án trồng rừng cho năm 2027 ngay từ năm 2026; ưu tiên đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vào trồng. Mục tiêu không chỉ là tăng độ che phủ rừng mà phải hướng tới phát triển du lịch sinh thái, nâng cao trực tiếp thu nhập cho người dân; kiên quyết với dự án chậm tiến độ: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án trồng rừng đã được phê duyệt nhưng chưa hoàn thành diện tích, buộc phải hoàn thành theo đúng cam kết…