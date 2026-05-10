Nông thôn Tây Bắc: Gieo thói quen tiết kiệm điện từ những trang sách tuổi thơ

Nhằm lan tỏa thông điệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến thế hệ trẻ bằng hình thức gần gũi, sinh động, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã biên soạn và phát hành cuốn sách tranh thiếu nhi “Bí mật Quả cầu tím”.

Đây là một ấn phẩm truyền thông ý nghĩa hướng tới việc hình thành thói quen tiết kiệm điện cho các em nhỏ ngay từ sớm.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trao tặng sách “Bí mật quả cầu tím” tại Thư viện lưu động và các điểm trường.Ảnh: Ngọc Diệp

Hưởng ứng chương trình này, Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức tuyên truyền và trao tặng 1.000 cuốn sách “Bí mật Quả cầu tím” tới Phòng Thư viện tỉnh Sơn La, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cùng nhiều trường Tiểu học, THCS trên địa bàn, góp phần đưa thông điệp tiết kiệm năng lượng đến gần hơn với học sinh.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc,trao tặng sách cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La.Ảnh: Ngọc Diệp

Không đơn thuần là một cuốn truyện tranh dành cho thiếu nhi, “Bí mật Quả cầu tím” khéo léo lồng ghép những kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và bảo vệ môi trường thông qua những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

Những thông điệp về tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng điện đúng cách, phòng tránh nguy cơ mất an toàn điện… được truyền tải nhẹ nhàng qua từng trang sách, giúp các em dễ tiếp nhận và ghi nhớ.

Học sinh hào hứng đọc sách. Ảnh: Ngọc Diệp

Tại các điểm trường, cán bộ tuyên truyền của Công ty Điện lực Sơn La đã trực tiếp tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, trình chiếu phiên bản điện tử, giao lưu hỏi đáp và hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng điện an toàn trong gia đình cũng như tại trường học.

Những buổi tuyên truyền sinh động không chỉ mang đến kiến thức bổ ích mà còn khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong học đường.

Tuyên truyền viên của Công ty Điện lực Sơn La giới thiệu sách tại Trường học. Ảnh: Ngọc Diệp

Em Lừ Thị Quỳnh Như, học sinh lớp 7, Trường THCS Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, hiện đang sinh hoạt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La, chia sẻ: “Cuốn sách rất hấp dẫn với nhiều hình ảnh đẹp, nội dung gần gũi. Qua đó, em hiểu thêm cách tiết kiệm điện trong sinh hoạt hàng ngày như tắt điện khi không dùng, sử dụng thiết bị điện an toàn và tránh những nguy hiểm về điện.”

Theo cô Trương Thị Hiền, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, việc bổ sung những đầu sách mang tính giáo dục thực tiễn như “Bí mật Quả cầu tím” không chỉ làm phong phú thêm nguồn sách của thư viện nhà trường mà còn giúp học sinh chủ động tiếp cận kiến thức, hình thành thói quen đọc sách gắn với học kỹ năng sống.

Nhân viên, đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Sơn La trao sách cho các em học sinh. Ảnh: Ngọc Diệp

Anh Hoàng Huy Bình, cán bộ tuyên truyền Công ty Điện lực Sơn La cho biết: “Chúng tôi mong muốn mỗi cuốn sách được trao đi sẽ là một hạt giống nhỏ gieo vào nhận thức của các em về ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Khi các em hiểu và hình thành thói quen từ sớm, những hành động tích cực đó sẽ lan tỏa đến gia đình và cộng đồng.”

Học sinh chăm chú đọc sách tại Thư viện lưu động (Quảng trường Tây Bắc). Ảnh: Ngọc Diệp

Trao tặng sách cho các em học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: Ngọc Diệp

Trao tặng sách cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Liên Chung, xã Phiêng Khoài. Ảnh: Ngọc Diệp

Thông qua cách tiếp cận sáng tạo, kết hợp giữa phát triển văn hóa đọc và giáo dục ý thức tiết kiệm năng lượng, chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ mà còn thể hiện trách nhiệm cộng đồng của ngành Điện trong việc đồng hành cùng giáo dục, hướng tới phát triển bền vững.

Những cuốn sách nhỏ vì thế mang theo thông điệp lớn, gieo thói quen tiết kiệm điện từ những điều giản dị nhất trong tuổi thơ.



