Nông thôn Tây Bắc: Giải ngân hơn 9.208 tỷ đồng vốn đầu tư công, kiên quyết điều chuyển vốn dự án chậm tiến độ
19/09/2026 14:40 GMT +7
Tính đến ngày 11/9, tỉnh Phú Thọ đã giải ngân hơn 9.208 tỷ đồng vốn đầu tư công. Để đẩy nhanh tiến độ trong chặng đường còn lại, tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, đồng thời sẵn sàng điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang dự án có tiến độ tốt.
Giải ngân toàn tỉnh đạt hơn 46% kế hoạch
Tính đến ngày 11/9/2026, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân của tỉnh Phú Thọ đạt hơn 9.208 tỷ đồng. Kết quả này đạt 46,5% tổng kế hoạch vốn được giao và bằng 47,7% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Phân tích cụ thể về nguồn vốn giải ngân cho thấy, nguồn vốn giải ngân cho các công trình, dự án đạt hơn 8.544 tỷ đồng; phần vốn cấp bằng lệnh chi đạt gần 664 tỷ đồng. Đối với khối các công trình, dự án thuộc cấp tỉnh quản lý, số vốn đã giải ngân đạt 2.534 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch vốn đã được phân bổ chi tiết.
Đáng chú ý, kết quả giải ngân của Ban Quản lý dự án 3 khu vực đạt tổng số 2.148 tỷ đồng. Cụ thể, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình giải ngân đạt kết quả cao nhất với 1.016/2.336 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch.
Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc giải ngân được 984/3.484 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch; Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ giải ngân được 148/756 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch.
Trái ngược với đà giải ngân ở cấp tỉnh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại cấp xã ghi nhận kết quả rất khả quan. Tính đến ngày 11/9/2026, số vốn giải ngân ở cấp xã đạt hơn 6.067 tỷ đồng trên tổng số 8.871 tỷ đồng được giao, bằng 68,4% kế hoạch.
Toàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận 123 xã, phường có tỷ lệ giải ngân đạt cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Trong đó, có 66 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân trên 65%. Đáng chú ý, vẫn còn 2 xã giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn do UBND tỉnh giao.
Tháo gỡ vướng mắc, điều chuyển vốn cho dự án tiến độ tốt
Nhằm quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đồng bộ. Trọng tâm là tháo gỡ triệt để các vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, đất đai, công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng. Đồng thời, các đơn vị thi công được yêu cầu tối ưu hóa việc tổ chức thi công để đẩy nhanh tiến độ thực tế trên công trường.
Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ áp dụng nguyên tắc quản lý vốn kiên quyết đối với các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân theo kế hoạch đề ra. Tỉnh sẽ tiến hành điều chuyển vốn sang các dự án có nhu cầu thực tế và tiến độ triển khai tốt.
Cùng với việc đôn đốc tiến độ năm 2026, tỉnh Phú Thọ cũng chủ động đẩy nhanh việc hoàn thiện thủ tục cho các dự án dự kiến khởi công trong năm 2027. Việc chuẩn bị từ sớm nhằm bảo đảm các dự án có đầy đủ điều kiện pháp lý để triển khai ngay từ những ngày đầu năm.
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