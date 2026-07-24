Nông thôn Tây Bắc: Giải ngân dự án trồng bí xanh, mở ra cơ hội làm giàu cho hội viên nông dân xã Nậm Hàng

Giải ngân 1 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân cho bà con Nậm Manh trồng bí xanh

Tham gia dự án trồng bí xanh, 10 hộ dân ở bản Nậm Manh được vay tổng số tiền là 1 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lai Châu. Các hộ sử dụng vốn vay để triển khai mô hình trồng bí xanh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Bà Nguyễn Thị Nụ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nậm Hàng, cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030, Nậm Hàng định hướng khuyến khích người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu dự buổi giải ngân dự án trồng bí xanh tại bản Nậm Manh, xã Nậm Hàng. (Ảnh: HND Lai Châu)

Tuy nhiên, một "điểm nghẽn" lớn đối với nông dân địa phương, nhất là tại bản Nậm Manh - nơi có 135 hộ dân với đa số là đồng bào dân tộc Khơ Mú sinh sống, chính là thiếu vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất.

“Thực tế khảo sát cho thấy, mô hình trồng bí xanh thử nghiệm tại bản Nậm Manh trên diện tích 5 ha đã cho kết quả vượt kỳ vọng. Năng suất ước đạt tới 61 tấn/ha, đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với các loại cây trồng truyền thống. Toàn xã hiện có khoảng 50ha đất tiềm năng, thuận lợi để phát triển loại cây này” – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nậm Hàng thông tin.

Nhằm giúp hội viên giải quyết bài toán vốn và nâng cao kỹ thuật, Hội Nông dân xã Nậm Hàng đã xây dựng Dự án trồng bí xanh liên kết sản xuất, tiếp sức cho nông dân tiếp cận dòng vốn ưu đãi.

10 hộ tham gia dự án trồng bí xanh ở bản Nậm Manh được vay tổng cộng 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lai Châu. (Ảnh: HND Lai Châu)

“Việc triển khai dự án trồng bí xanh ở bản Nậm Mạnh sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương từ sản xuất, trồng trọt manh mún, nhỏ lẻ sang phương thức sản xuất, trồng trọt, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo cây trồng mang lại lợi ích và hiệu quả kinh tế cao. Qua đó tạo được sự tin tưởng của hội viên nông dân, thúc đẩy trồng trọt tại địa phương phát triển” – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nậm Hàng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Nậm Hàng, dự án đề ra mục tiêu nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập bình quân cho mỗi hộ từ 40 triệu đồng/năm trở lên; tạo công ăn việc làm mới cho hơn 20 lao động nông nhàn, nâng cao đời sống cho nông dân, khuyến khích nhân rộng mô hình trồng bí xanh trên địa bàn.

Sự vào cuộc kịp thời của Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng tinh thần chủ động của hội viên nông dân Nậm Hàng đang biến tiềm năng đất đai thành nguồn lực kinh tế, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở Lai Châu.

