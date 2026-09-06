Nông thôn Tây Bắc: Gần 350 động viên tranh tài tại Giải chạy “Dấu chân mùa vàng Khun Há” năm 2026
06/09/2026 18:20 GMT +7
Sáng 6/9, giữa không gian mây ngàn ở bản du lịch cộng đồng Lao Chải (xã Khun Há, tỉnh Lai Châu), Giải chạy “Dấu chân mùa vàng Khun Há” năm 2026 đã chính thức khởi tranh. Với thông điệp đầy cảm hứng “Chạy giữa mùa vàng – Chạm miền bản sắc”, sự kiện đã biến những triền ruộng bậc thang chín vàng rực rỡ thành một cung đường đua vừa kỳ vĩ, vừa đậm đà sắc màu văn hóa Tây Bắc.
Ngay từ sớm, không khí tại bản Lao Chải đã vô cùng náo nhiệt. Giải chạy năm nay quy tụ 346 vận động viên (VĐV) đến từ 12 bản ở Khun Há, các cơ quan ban, ngành cùng hàng loạt CLB chạy bộ trong và ngoài tỉnh.
Sở hữu cự ly 15km, cung đường chạy đưa các VĐV vượt qua những dốc núi trập trùng, uốn lượn qua các bản làng thanh bình và thả mình giữa sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Giải được chia theo hai nhóm tuổi tranh tài cho cả nam và nữ: nhóm 14 - 35 tuổi và nhóm 36 - 65 tuổi.
Khép lại những bước chạy đầy nỗ lực, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba cùng 12 giải Khuyến khích ở từng nội dung. Cụ thể, ở nhóm 14 - 35 tuổi: VĐV Hàng A Giàng (bản Thèn Thầu, xã Khun Há) xuất sắc ẵm giải Nhất cá nhân nam; giải Nhất cá nhân nữ thuộc về VĐV Vàng Thị Chi (bản Thèn Thầu, xã Khun Há).
Nhóm 36 - 65 tuổi: VĐV Phạm Phương Đông (Trường Tiểu học Khun Há) giành giải Nhất cá nhân nam; VĐV Vũ Thị Ninh (CLB Lai Châu Runner) về Nhất cá nhân nữ.
Bên cạnh đó, BTC còn trao thêm các giải phụ đầy ý nghĩa cho VĐV cao tuổi nhất và VĐV nhỏ tuổi nhất giải.
Đặc biệt, lan tỏa tinh thần ấm áp của cộng đồng chạy bộ, dịp này Câu lạc bộ Lai Châu Runner đã trao tặng hơn 100 suất quà cho các em nhỏ tại bản du lịch cộng đồng Lao Chải, góp thêm niềm vui trọn vẹn cho ngày hội thể thao vùng cao.
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