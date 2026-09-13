Nông thôn Tây Bắc: Đưa nông sản vùng cao "lên sàn", nông dân Lai Châu thu tiền tỷ nhờ công nghệ số

Từ gùi hàng xuống chợ đến "chốt đơn" trên không gian mạng

Nông sản Lai Châu lâu nay luôn được người tiêu dùng đánh giá cao, với những sản phẩm đặc trưng mang nét văn hóa và hương vị độc đáo của miền đất biên viễn như: Chè, gạo tẻ nương, miến dong, mật ong rừng hay các loại dược liệu quý. Tuy nhiên, rào cản về địa hình chia cắt, giao thông xa xôi khiến việc tiêu thụ nông sản của bà con gặp không ít khó khăn, phụ thuộc lớn vào tư thương.

Tỉnh Lai Châu được biết đến với nhiều mặt hàng nông sản nổi tiếng như: Chè, mật ong, miến dong... (Ảnh: Thanh Ngân)

Nhận thức rõ bài toán tiêu thụ, tỉnh Lai Châu đã và đang dồn lực đẩy mạnh quá trình số hóa nông sản. Các sản phẩm đặc trưng không chỉ được nâng cao chất lượng, mà còn được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa thông tin và từng bước "lên sàn" thương mại điện tử (TMĐT).

Đến nay, toàn tỉnh Lai Châu có 191 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận (trong đó có 13 sản phẩm đạt 4 sao và 178 sản phẩm đạt 3 sao) thuộc 98 chủ thể trên địa bàn. Đây chính là cơ sở quan trọng để địa phương tự tin phát triển các gian hàng trực tuyến, quảng bá thương hiệu nông sản vùng cao đến người tiêu dùng trên khắp mọi miền đất nước.

Không dừng lại ở việc đăng bán sản phẩm đơn thuần trên các sàn Shopee, Lazada hay Tiki, nhiều nông dân và hợp tác xã ở Lai Châu đã chủ động bắt nhịp xu hướng bán hàng mới. Nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn về nhãn mác, bao bì và kỹ năng số, các chủ thể OCOP đã tự tin lên Facebook, Zalo, livestream trên TikTok... để kể câu chuyện về nông sản, giới thiệu quy trình chăm sóc tỉ mỉ của mình. Sự chân thật, mộc mạc ấy lại chính là điểm cộng thu hút hàng nghìn đơn hàng từ khách phương xa.

Toàn tỉnh Lai Châu hiện có 191 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị nông sản

Tại xã biên giới Phong Thổ, Hợp tác xã (HTX) Dương Yến được biết đến là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ số, để tiêu thụ đặc sản địa phương. Bên cạnh cửa hàng bán lẻ truyền thống, HTX đã đẩy mạnh việc giới thiệu các sản phẩm chế biến từ cá hồi, cá tầm lạnh lên các nền tảng mạng xã hội và sàn TMĐT.

Để đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường trực tuyến, HTX Dương Yến chú trọng đầu tư từ khâu chế biến sâu, bảo quản lạnh cho đến bao bì, nhãn mác tinh tế. Các sản phẩm như ruốc cá hồi, cá hồi phi lê, cá tầm cắt khúc và cá hồi xông khói không chỉ giữ được trọn vẹn hương vị tươi ngon, mà còn kéo dài thời gian bảo quản.

Mỗi năm, HTX Dương Yến cung ứng ra thị trường trên 1 tấn ruốc cá hồi, khoảng 4 tấn cá hồi phi lê, 8 tấn cá tầm cắt khúc và hơn 400kg cá hồi xông khói. Việc kết hợp giữa chế biến sâu và kinh doanh trực tuyến đã giúp HTX giải bài toán áp lực dội chợ sau thu hoạch, đồng thời nâng cao đáng kể giá trị sản phẩm.

Ông Hoàng Đăng Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Dương Yến chia sẻ: "Việc duy trì chất lượng ổn định và thường xuyên livestream, quảng bá trên các nền tảng số đã giúp HTX tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng. Lượng đơn đặt hàng trực tuyến tăng đều hàng tháng, mang lại cho HTX lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.

Nhiều chủ thể OCOP, hợp tác xã ở Lai Châu chủ động đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm. (Ảnh: Thanh Ngân)

TMĐT không chỉ mở rộng không gian bán hàng mà còn buộc chúng tôi phải thay đổi tư duy sản xuất theo nhu cầu thực tế của thị trường. Muốn giữ chân khách hàng trên không gian mạng thì thông tin phải minh bạch, hình ảnh trung thực, đóng gói cẩn thận và giao hàng đúng hẹn".

Hướng tới kênh tiêu thụ bền vững cho nông sản vùng cao

Những kết quả thực tế cho thấy, việc đưa nông sản lên môi trường số đang mở ra cánh cửa lớn cho nông nghiệp Lai Châu. Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị kết nối cung cầu và các lớp tập huấn kỹ năng số, mối liên kết giữa sản xuất - truyền thông - vận chuyển - phân phối ngày càng trở nên chặt chẽ, bài bản.

Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu, tính đến quý II/2026, toàn tỉnh đã có hơn 200 chủ thể OCOP và hộ kinh doanh tham gia bán hàng trực tuyến qua các nền tảng Facebook, TikTok, Shopee... Doanh thu tiêu thụ nông sản trên môi trường số đạt hơn 12 tỷ đồng, tăng tới 35% so với cùng kỳ năm trước. Những con số "biết nói" này chứng minh TMĐT, đặc biệt là hình thức bán hàng qua video và livestream, đang trở thành kênh tiêu thụ nông sản khá hiệu quả của bà con vùng cao.

Nhiều chủ thể OCOP, hộ kinh doanh ở Lai Châu ngày càng mạnh dạn hơn trong việc đưa nông sản lên môi trường số. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đánh giá về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: "Ngành Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và bà con nông dân hoàn thiện kỹ năng bán hàng trực tuyến, chuẩn hóa thông tin, bao bì và mã tem truy xuất nguồn gốc. Mục tiêu cốt lõi không chỉ là đưa sản phẩm lên sàn cho có, mà phải tạo ra đơn hàng thực tế, phát sinh doanh thu và hình thành thị trường tiêu thụ ổn định.

Song song với đó, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ internet tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho người dân. Qua đó, từng bước biến TMĐT thành công cụ đắc lực giúp nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân vùng cao".

Có thể thấy, làn sóng chuyển đổi số đang thổi một luồng sinh khí mới vào các bản, tổ dân phố ở Lai Châu. Việc tập trung tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử đã mang lại những quả ngọt đầu tiên. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài và bền vững, quá trình số hóa phải luôn song hành với việc nâng cao chất lượng sản phẩm từ gốc và giữ vững niềm tin của người tiêu dùng. Khi nông dân làm chủ được công nghệ và quy trình sản xuất được chuẩn hóa, nông sản Lai Châu chắc chắn sẽ còn vươn xa hơn nữa trên thị trường trong và ngoài nước.