Nông thôn Tây Bắc: Đưa kỹ thuật "tưới ngập khô xen kẽ" giúp nông dân Lai Châu làm giàu, giảm phát thải

Tập huấn phương pháp canh tác lúa giảm phát thải cho 60 nông dân ở Lai Châu

Ban Quản lý thực hiện Dự án “Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng” vừa phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Trung tâm Khuyến nông và Kỹ thuật nông nghiệp nông thôn tỉnh Lai Châu, cùng Viện CISDOMA tổ chức tập huấn về canh tác lúa giảm phát thải theo phương pháp AWD (tưới ngập khô xen kẽ) trên nền SRI (hệ thống thâm canh lúa cải tiến).

Các học viên dự lớp tập huấn về canh tác lúa giảm phát thải theo phương pháp AWD (tưới ngập khô xen kẽ). (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Tham gia lớp tập huấn là các hộ dân đang trực tiếp tham gia mô hình canh tác lúa giảm phát thải tại hai xã: Pắc Ta và Tân Uyên (Lai Châu).

Lớp tập huấn được chia làm 2 đợt, với sự tham gia của 60 học viên là các chủ hộ nông dân nòng cốt. Tại đây, thay vì những lý thuyết suông, các học viên đã được các chuyên gia trang kiến thức cực kỳ thực tế về lợi ích của phương pháp canh tác lúa cải tiến (SRI) với kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ (AWD).

Các học viên còn được hướng dẫn từ khâu gieo mạ, cấy lúa theo chuẩn SRI cho đến cách quản lý nguồn nước thông minh bằng phương pháp AWD; cách sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học để thay thế dần hóa chất độc hại, bảo vệ đất và sức khỏe người tiêu dùng.

"Trước đây cứ nghĩ trồng lúa là phải tháo nước ngập mênh mông, giờ được đi học mới biết tưới ngập khô xen kẽ vừa tiết kiệm nước, lúa lại ít sâu bệnh hơn" – một học viên tại lớp tập huấn chia sẻ.

Phương pháp AWD (tưới ngập khô xen kẽ) trên nền SRI (hệ thống thâm canh lúa cải tiến) góp phần nâng cao năng suất, sản lượng lúa. (Ảnh: Thanh Ngân)

Lớp tập huấn không chỉ giúp bà con "thông suốt" về mặt kỹ thuật để áp dụng ngay vào ruộng đồng, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy làm nông nghiệp.

Áp dụng thành công mô hình này đồng nghĩa với việc người nông dân Lai Châu sẽ giảm được tối đa chi phí đầu vào (giống, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu), đồng thời tiết kiệm tối đa nguồn nước tưới trước áp lực của biến đổi khí hậu. Đặc biệt, áp dụng phương pháp này còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hạt gạo, từ đó nâng cao thu nhập cho gia đình.

Đây được xem là bước đi chiến lược tại địa phương nhằm giảm thiểu khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng tốt với thời tiết cực đoan.