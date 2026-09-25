Nông thôn Tây Bắc: Đưa công nghệ về bản, trao gần 3.000 cây giống tiếp sức nông dân nghèo

Nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số trong nông nghiệp và nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, hội viên cơ sở. Sáng 25/9 tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 45 Bản Phiệt, Hội Nông dân phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã chính thức thành lập và ra mắt "Tổ Nông dân số."

Mô hình "Tổ Nông dân số" hướng tới mục tiêu hỗ trợ bà con tiếp cận nhanh với các ứng dụng công nghệ thông tin, quảng bá nông sản trên các nền tảng số, đồng thời cập nhật kịp thời các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác.

Hội nông dân tỉnh Lào Cai tặng Tổ Nông dân số máy tính bảng phục vụ hoạt động của tổ. Ảnh: NDLC.

Nhân dịp này, để kịp thời trang bị phương tiện phục vụ hoạt động của tổ, Thường trực Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã trao tặng "Tổ Nông dân số" 01 máy tính bảng iPad. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Tuyết – Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tổ 24 (phường Lào Cai) cũng ủng hộ 01 bộ máy vi tính để bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành viên trong tổ vận hành, kết nối dữ liệu.



Lãnh đạo Hội Nông dân các cấp kiểm tra máy tính được trao tặng phục vụ Tổ Nông dân số. Ảnh: NDLC

Song hành cùng mục tiêu số hóa, công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững tiếp tục được các cấp Hội Nông dân tỉnh Lào Cai chú trọng.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức đã kết nối với các nguồn lực xã hội hóa, trao tặng gần 3.000 cây giống ăn quả chất lượng cao (gồm: táo vàng Đài Loan, chanh leo, ổi) cho 23 hộ hội viên khó khăn trên địa bàn, với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Nhân dịp này 25 hộ hội viên Nông dân khó khăn được trao hỗ trợ 3000 cây giống chất lượng cao. Ảnh: NDLC

Phát biểu tại chương trình, Ông Nguyễn chương Phát, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai ghi nhận nỗ lực sáng tạo của tổ chức Hội cơ sở trong việc vừa chủ động bắt nhịp chuyển đổi số, vừa kịp thời trao sinh kế thiết thực. Nguồn cây giống được kỳ vọng sẽ giúp các hộ gia đình nhanh chóng bắt tay vào cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.