Nông dân Lào Cai sôi nổi xây dựng "Đường cờ Tổ quốc"

Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 lan tỏa tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia các công trình, phần việc cụ thể, tạo không khí vui tươi, đoàn kết hướng về ngày lễ trọng đại của đất nước.

Hội Nông dân xã Thượng Hà phối hợp xây dựng công trình đường cờ Tổ quốc chào mừng ngày Quốc khánh. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Hội Nông dân các xã Khánh Yên, Thượng Hà, Hạnh Phúc đã phối hợp xây dựng "Đường cờ Tổ quốc". Những tuyến đường được chỉnh trang, cắm cờ đỏ sao vàng tạo diện mạo khang trang, rực rỡ, đồng thời góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước.

Các hoạt động được triển khai gắn với phong trào thi đua của Hội, qua đó phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong xây dựng cảnh quan nông thôn và đời sống văn hóa ở cơ sở.

Hội Nông dân xã Khánh Yên ra mắt công trình đường cờ Tổ quốc. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Sôi nổi hoạt động thể thao chào mừng Quốc khánh

Không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Lào Cai còn được thể hiện qua nhiều hoạt động thể thao quần chúng.

Hội Nông dân các xã Lục Yên, Mường Lai, Tân Lĩnh, Khánh Hòa, Phúc Lợi phối hợp tổ chức Giải Pickleball mở rộng, thu hút cán bộ, hội viên và người dân tham gia.

Hội Nông dân xã Lâm Giang tham gia giải Bóng chuyền da do xã tổ chức. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Trong khi đó, Hội Nông dân xã Lâm Giang tham gia giao lưu bóng chuyền da nam do địa phương tổ chức. Các hoạt động thể thao tạo sân chơi lành mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết trong cán bộ, hội viên và nhân dân.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao dịp Quốc khánh cũng góp phần tạo không khí phấn khởi, cổ vũ tinh thần thi đua lao động, sản xuất tại cơ sở.

Hội viên nông dân phường Cầu Thia tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Gắn hoạt động Hội với phát triển kinh tế nông nghiệp

Bên cạnh các hoạt động chào mừng Quốc khánh, Hội Nông dân Lào Cai còn chú trọng những phần việc gắn trực tiếp với đời sống và sản xuất của hội viên.

Tại xã Yên Bình, Hội Nông dân tổ chức ra mắt Tổ hợp tác nuôi cá. Mô hình góp phần tạo điều kiện để các hộ hội viên liên kết trong sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và hướng tới nâng cao hiệu quả kinh tế.

Hội Nông dân xã Xuân Ái tặng quà các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Việc xây dựng các tổ hợp tác được xem là một trong những cách để hoạt động Hội ngày càng gắn với nhu cầu thực tế của nông dân, thúc đẩy liên kết sản xuất và phát triển kinh tế hộ.

Chung sức xây dựng nông thôn mới, chăm lo cộng đồng

Hướng về Quốc khánh 2/9, nhiều hoạt động của Hội Nông dân Lào Cai còn tập trung vào xây dựng nông thôn mới và chăm lo an sinh xã hội.

Hội viên nông dân xã Phong Hải tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Hội Nông dân phường Cầu Thia vận động hội viên tham gia đổ đường bê tông nông thôn. Công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Tại xã Xuân Ái, Hội Nông dân trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động nhằm động viên, tiếp thêm niềm tin để các em nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với đó, Hội Nông dân tại nhiều xã, phường vận động hội viên, nông dân ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang cảnh quan, góp phần xây dựng môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Từ những tuyến “Đường cờ Tổ quốc” rực rỡ đến các hoạt động thể thao, liên kết sản xuất, làm đường giao thông và chăm lo học sinh khó khăn, các cấp Hội Nông dân Lào Cai đang tạo dấu ấn bằng những công trình, phần việc cụ thể.

Đây cũng là những hoạt động thiết thực góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên, nông dân, hướng tới xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh.