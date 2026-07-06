Nông thôn Tây Bắc: Đóng điện Công trình cấp điện cho bản cuối cùng chưa có điện lưới quốc gia ở Lai Châu

Lễ đóng điện Công trình Cấp điện cho các bản chưa có điện lưới quốc gia ở xã Mường Mô

Báo cáo quá trình triển khai Công trình Cấp điện cho các bản Huổi Dạo, Huổi Lính, ông Trần Kim Long – Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cho biết: Việc cấp điện cho các thôn bản, các hộ dân chưa có điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo và được đưa vào mục tiêu đại hội đảng bộ các nhiệm kỳ.

Các đại biểu cùng người dân bản Huổi Lính tham dự lễ đóng điện Công trình Cấp điện cho các bản Huổi Dạo, Huổi Lính, xã Mường Mô. (Ảnh: Thanh Ngân)

Ngày 20/10/2025, Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tại buổi làm việc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thống nhất chủ trương và chỉ đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức đầu tư cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân tại 03 bản trắng chưa có điện tại tỉnh Lai Châu gồm Huổi Dạo, Huổi Lính xã Mường Mô và bản Tia Ma Mủ xã Tà Tổng (Lai Châu).

UBND tỉnh đã tạo điều kiện về mọi mặt, đặc biệt là bố trí nguồn vốn đối ứng cho công tác giải phóng mặt bằng để giảm suất đầu tư dự án. Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động bám sát Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc để dự án được bố trí vốn triển khai. Đến ngày 20/11/2025, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có quyết định về việc duyệt danh mục, kế hoạch vốn và giao Công ty Điện lực Lai Châu triển khai đầu tư cấp điện cho 03 bản trắng chưa có điện lưới quốc gia là bản Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng và các bản Huổi Dạo, Huổi Lính, xã Mường Mô tới tổng mức đầu tư là 32.6 tỷ đồng.

Ông Trần Kim Long - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu báo cáo quá trình triển khai công trình cấp điện. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trong đó đầu tư tại bản Huổi Dạo, Huổi Lính xã Mường Mô với tổng mức đầu tư 18.146 tỷ đồng. Quy mô đầu tư là: Nâng cấp 2,489km ĐZ35kV hiện có từ cáp AC70/11 lên thành cáp ACSR 95/16 + XDM 9,745km ĐZ35KV sử dụng cáp nhôm ACSR50/8; ACSR50/30 + 2TBA(2x100)kVA-35/0,4kV+ 5,131km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm2. Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2026.

Quá trình triển khai, lãnh đạo Công ty Điện lực Lai Châu đã trực tiếp đi kiểm tra mặt bằng, làm việc với UBND các xã, bản để đồng thuận và tạo điều kiện trong công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, tư vấn giám sát thực hiện các giải pháp kiểm soát nhân lực, vật tư, thiết bị thi công, đưa ra các giải pháp phù hợp từng thời điểm, hạng mục công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công; chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị nặng như cột điện, cát đá… trước mùa mưa.

Ông Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu, trong thời gian thi công dự án, thời tiết diễn biến không thuận lợi, đã xuất hiện những đợt mưa lớn kéo dài, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị, tập kết vật liệu và làm gián đoạn việc tổ chức thi công tại hiện trường… Trước những khó khăn đó, Công ty Điện lực Lai Châu đã cùng với nhà thầu thi công nỗ lực giải quyết các khó khăn phát sinh để đưa công trình về đích đúng thời gian.

Đến ngày 21/6, Công trình đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục về xây lắp. Công ty Điện lực Lai Châu đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Điện lực Nậm Hàng tổ chức nghiệm thu kỹ thuật phục vụ đóng điện công trình. Đến nay, việc lắp đặt công tơ, điện trong nhà các thủ tục hợp đồng mua bán điện cho các hộ gia đình đã hoàn thành toàn bộ.

Cán bộ Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện thao tác đóng điện trạm biến áp Huổi Lính. (Ảnh: Thanh Ngân)

“Công trình hoàn thành sẽ mang nguồn điện lưới quốc gia đến với bản Huổi Dạo, Huổi Lính, xã Mường Mô góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ số thôn, bản có điện trên địa bàn tỉnh là 956/956 bản, đạt tỷ lệ 100%. Bản Huổi Lính và bản Huổi Lính có tổng số 144 hộ.

Lãnh đạo Sở Công thương và lãnh đạo Công ty Điện lực Lai Châu trao tặng quà của tỉnh Lai Châu cho người dân bản Huổi Lính. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Sỹ Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Công trình hoàn thành mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đặc biệt là đối với bà con đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Việc dòng điện lưới Quốc gia chính thức bừng sáng tại bản Huổi Lính hôm nay, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân, đồng thời là đòn bẩy trực tiếp giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống sinh hoạt và nhanh chóng thoát nghèo. Có điện lưới, cuộc sống của 67 hộ dân đồng bào Mông ở bản Huổi Lính, xã Mường Mô sẽ bước sang một trang mới.

Nhân dịp này, tỉnh Lai Châu đã trao tặng quà cho bản Huổi Lính và 67 hộ dân trong bản.