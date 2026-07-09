Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Điện Biên cho biết: “UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, các xã huy động nhân lực, phương tiện khắc phục hậu quả, ứng phó với nguy cơ mưa lũ có diễn biến phức tạp. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn còn mưa, có nơi mưa to vì vậy nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất rất cao”.

Mưa lớn cũng làm đất sạt vào 15 nhà dân tại xã Na Sang.

Tại xã Na Sang, mưa lớn trong đêm mùng 8 và rạng sáng 9/7 đã gây sạt lở đất tại nhiều khu vực. Chính quyền địa phương đã chủ động rà soát, di dời 35 hộ dân đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người. Hiện còn 6 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao đang tiếp tục được theo dõi và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Mưa lớn cũng làm đất sạt vào 15 nhà dân; cuốn trôi 2 ha lúa, 1 ha bí xanh; làm chết 1 con trâu và 2 con bò. Nhiều tuyến đường giao thông, đường điện và trường học trên địa bàn bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lực lượng Công an xã đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; tham gia dọn dẹp đất đá, phân luồng giao thông và phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khắc phục các điểm sạt lở, góp phần sớm ổn định đời sống người dân.

Mưa lớn cũng gây nhiều điểm sạt lở đất, cây đổ, làm ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 qua tỉnh Điện Biên. Theo thống kê sơ bộ của Công ty Cổ phần Đường bộ 226, nhiều điểm sạt lở trên hai tuyến quốc lộ đã gây cản trở giao thông. Ngay trong sáng 9/7, đơn vị đã huy động nhân lực, máy móc hót dọn đất đá, cưa cắt cây đổ, khơi thông các vị trí bị ách tắc, đồng thời bố trí lực lượng cảnh báo, phân luồng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Mưa lớn cũng gây nhiều điểm sạt lở đất, cây đổ, làm ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 qua tỉnh Điện Biên.

Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến một số công trình đang thi công trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Mức 2, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 9/7, nước lũ tràn qua đê quây làm ngập khu vực thi công nhà máy, cửa nhận nước và hai khoang đập tràn. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm ngập, hư hỏng một số thiết bị, vật tư phục vụ thi công; dự kiến ảnh hưởng đến tiến độ dự án khoảng ba tháng để khắc phục.

Theo thống kê sơ bộ của Công ty Cổ phần Đường bộ 226, nhiều điểm sạt lở trên hai tuyến quốc lộ đã gây cản trở giao thông.

Trước diễn biến mưa lớn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Theo số liệu từ hệ thống trạm đo mưa tự động đến sáng 9/7, nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa rất to đến đặc biệt to, như Mường Mùn 147 mm, Tả Ma 134,8 mm, Na Sang 129,2 mm, Pú Nhung 116,6 mm và Mùn Chung 112,6 mm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời sơ tán người dân, tổ chức lực lượng tại chỗ sẵn sàng ứng cứu, tăng cường tuyên truyền, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ trực ban và báo cáo tình hình thiệt hại.