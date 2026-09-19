Nguy cơ thiên tai sau mưa lớn kéo dài

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ liên tục xảy ra các đợt mưa lớn diện rộng, khiến lượng nước ngấm sâu làm đất ngậm no, bão hòa. Mực nước tại các sông, suối, hồ, đầm dâng lên cao, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, sụt lún bờ sông, bờ suối cùng các sự cố thiên tai nghiêm trọng.

Thực tế tại một số địa phương đã ghi nhận tình trạng sạt lở đất đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân. Điển hình là vụ việc sạt lở đất phát sinh ngày 16/9/2026 tại thôn Tu Lý, xã Đà Bắc khiến 3 người tử vong. Tình huống này cho thấy nguy cơ thiên tai đang trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn tính mạng cũng như tài sản của Nhân dân trên địa bàn.

Mưa lớn nhiều ngày khiến nguy cơ sạt lở đất cao tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Thành Dân

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã ký ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp và rà soát cụ thể từng khu dân cư, hộ dân.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương không chỉ kiểm tra các vị trí nguy cơ đã được cảnh báo từ trước mà phải chú ý phát hiện các dấu hiệu mất an toàn mới phát sinh. Trong đó, đặc biệt lưu ý đối với các hộ dân đang sinh sống ở sườn dốc, chân đồi, mái ta luy, khu vực từng xảy ra sạt lở, nơi san gạt đất, công trình đang thi công và những khu vực đất đã bão hòa nước để yêu cầu di chuyển tạm thời đến nơi an toàn.

Chính quyền các cấp có trách nhiệm bố trí nơi ở tạm và bảo đảm đầy đủ các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân. Lực lượng chức năng cần kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để người dân ở lại hoặc tự ý quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa được kiểm tra và xác định bảo đảm an toàn.

Đối với những khu vực sát bờ sông, suối, nơi có nền đất yếu hoặc đã xuất hiện vết nứt, sụt lún, chính quyền phải kiên quyết di dời người dân. Ảnh: Thành Dân

Đối với những khu vực sát bờ sông, suối, nơi có nền đất yếu hoặc đã xuất hiện vết nứt, sụt lún, chính quyền phải kiên quyết di dời người dân. Đồng thời, cần khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng cảnh giới và nghiêm cấm người dân đi vào vùng nguy hiểm.

Sẵn sàng phương án "bốn tại chỗ", không lơ là khi nước rút

Nhằm đảm bảo an toàn toàn diện, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo ngăn chặn tuyệt đối việc người dân sử dụng thuyền, bè, kích điện hoặc phương tiện không an toàn để đánh bắt cá.

Các đơn vị quản lý hồ, đập phải bố trí lực lượng trực 24/24h, cảnh báo và ngăn chặn người dân tự ý tiếp cận khu vực công trình đầu mối hay tràn xả lũ. Toàn tỉnh duy trì công tác trực ban, sẵn sàng xử lý các tình huống theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Các đơn vị quản lý hồ, đập phải bố trí lực lượng trực 24/24h, cảnh báo và ngăn chặn người dân tự ý tiếp cận khu vực công trình đầu mối hay tràn xả lũ. Ảnh: Phước Sang

Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ được giao phối hợp với cơ quan khí tượng thủy văn theo dõi sát diễn biến mưa lũ, đôn đốc kiểm tra an toàn đê điều, hồ đập và vùng hạ du. Các lực lượng vũ trang và y tế gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế luôn chủ động lực lượng, phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ di dời dân, cứu hộ cứu nạn.

Đặc biệt, Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, không được chủ quan khi mưa giảm hoặc nước đang rút, tự giác chấp hành nghiêm túc lệnh sơ tán của chính quyền địa phương nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.