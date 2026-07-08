Nông thôn Tây Bắc: Đảng ủy xã Bảo Thắng công bố Quyết định thành lập các chi bộ thôn sau sáp nhập

Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã công bố Nghị quyết của HĐND xã về việc sắp xếp, sáp nhập thôn; đồng thời trao Quyết định thành lập Chi bộ thôn Sơn Hà và Quyết định chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Chi bộ thôn Sơn Hà khóa I được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 chi bộ gồm Tả Hà 1, Tả Hà 2 và Tả Hà 3 với tổng số 95 đảng viên. Kể từ ngày 1/7/2026, đồng chí Trần Hữu Xuân được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Hồ Thị Hoa được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng thời đảm nhiệm chức Trưởng thôn lâm thời thôn Sơn Hà.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng trao Quyết định thành lập Chi bộ thôn và các Quyết định về công tác cán bộ thôn Sơn Hà. Ảnh: Linh Ngân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Hữu Xuân bày tỏ vinh dự khi được Đảng ủy xã tin tưởng giao trọng trách, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Chi ủy phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, tại Nhà văn hóa thôn Khe Mụ, Đảng ủy xã Bảo Thắng tiếp tục tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Chi bộ thôn Khe Mụ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng trao Quyết định thành lập Chi bộ thôn và các Quyết định về công tác cán bộ thôn Khe Mụ. Ảnh: Linh Ngân.

Theo quyết định, Chi bộ thôn Khe Mụ có 26 đảng viên, được thành lập trên cơ sở giữ nguyên tổ chức Chi bộ thôn Khe Mụ cũ với 23 đảng viên và tiếp nhận thêm 3 đảng viên từ Chi bộ thôn Khe Đền kể từ ngày 1/7/2026. Đồng thời, Đảng ủy xã quyết định điều chỉnh nhiệm kỳ của Chi bộ từ giai đoạn 2025-2027 sang nhiệm kỳ 2025-2030 (khóa I).

Về công tác nhân sự, đồng chí Nguyễn Thị Dung được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Phan Thị Hải giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Thay mặt cấp ủy mới, đồng chí Nguyễn Thị Dung khẳng định sẽ cùng tập thể Chi ủy phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại các hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng đề nghị Chi bộ thôn Sơn Hà và Chi bộ thôn Khe Mụ nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng nhấn mạnh: "Cấp ủy chi bộ, trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, nắm chắc tình hình địa bàn; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh sau sáp nhập".