Nông thôn Tây Bắc: Cây cà phê bén rễ ở Nà Bủng, nông dân cùng nhau tìm hướng làm ăn lớn

Cây trồng mới, cách làm mới

Ở xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên, cà phê vẫn là cái tên còn khá mới trong câu chuyện sản xuất của người dân. Không giống những cây trồng đã quen thuộc với đồng đất địa phương, cây cà phê đòi hỏi người trồng phải tìm hiểu kỹ từ giống, kỹ thuật xuống cây đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

Bởi vậy, khi cây cà phê bắt đầu được đưa vào sản xuất, cùng với niềm kỳ vọng về một hướng phát triển kinh tế mới là không ít bỡ ngỡ của người nông dân.

Chi hội nông dân nghề nghiệp Trồng cà phê tại bản Nộc Cốc, xã Nà Bủng được thành lập giúp hội viên nông dân chia sẻ kinh nghiệm tốt hơn. Ảnh Vinh Duy.

Trồng cây gì cũng vậy, kinh nghiệm là thứ không thể có được trong ngày một, ngày hai. Với một cây trồng mới như cà phê, người dân càng cần được hướng dẫn kỹ thuật, được trao đổi với nhau về những điều mắt thấy, tai nghe ngay trên nương, trên vườn.

Từ thực tế đó, việc tập hợp những hộ đang và có định hướng trồng cà phê vào cùng một chi hội nông dân nghề nghiệp được xem là bước đi phù hợp. Hội Nông dân xã Nà Bủng đã thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp Trồng cà phê tại bản Nộc Cốc. Đây là Chi hội nông dân nghề nghiệp đầu tiên của xã trong lĩnh vực trồng cà phê.

Con số 24 thành viên có thể chưa lớn, nhưng với một cây trồng mới, điều quan trọng hơn là những người tham gia đã có chung một hướng đi. Họ cùng quan tâm đến cây cà phê, cùng mong muốn tìm hiểu kỹ thuật và cùng kỳ vọng loại cây này có thể đem lại thêm sinh kế cho gia đình.

Với nông dân, nhiều khi một kinh nghiệm nhỏ trên nương cũng có thể giúp tránh được một vụ mùa thất bát. Một cách chăm cây phù hợp, thời điểm bón phân hợp lý hay dấu hiệu sớm của một loại sâu bệnh nếu được chia sẻ kịp thời sẽ giúp người trồng chủ động hơn trong sản xuất.

Đó cũng chính là ý nghĩa thiết thực mà chi hội nông dân nghề nghiệp Trồng cà phê hướng tới.

Thay vì mỗi hộ tự tìm hiểu, tự làm và tự xử lý những khó khăn phát sinh, các thành viên Chi hội có thể cùng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình trồng và chăm sóc cà phê.

Hộ đã có kinh nghiệm có thể chia sẻ cho hộ mới bắt đầu. Những vấn đề phát sinh trong quá trình cây sinh trưởng có thể được đưa ra trao đổi để cùng tìm cách xử lý. Qua đó, kiến thức về cây cà phê được tích lũy ngay từ thực tế sản xuất.

Nông dân Nà Bủng học tập, chia sẻ kinh nghiệm qua các buổi tập huấn trồng cây cà phê để có thêm kinh nghiệm. Ảnh Vinh Duy.

Những kiến thức ấy là hành trang cần thiết để người dân bước vào quá trình làm quen với cây trồng mới. Khi nắm được kỹ thuật, người trồng sẽ chủ động hơn trong chăm sóc, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra và từng bước tạo ra những vườn cà phê sinh trưởng tốt.

Cùng trồng, cùng học, cùng chia sẻ

Đánh giá về ý nghĩa của việc thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp Trồng cà phê, ông Nguyễn Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã Nà Bủng cho rằng, đây là bước khởi đầu có ý nghĩa đối với quá trình phát triển cây cà phê tại địa phương.

Theo ông Tiếp, cà phê là cây trồng mới được triển khai ở xã nên người dân chưa có nhiều kinh nghiệm trong quá trình trồng và chăm sóc. Vì vậy, việc tập hợp các hộ có cùng hướng phát triển cây cà phê vào một chi hội sẽ tạo điều kiện để bà con cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau.

Đặc biệt, thông qua chi hội, những kinh nghiệm trong thực tế sản xuất sẽ được trao đổi thường xuyên hơn. Người dân có thể cùng nhau tìm hiểu cách trồng, cách chăm sóc, nhận biết và phòng trừ sâu bệnh, từ đó giúp cây cà phê sinh trưởng, phát triển tốt.

Ông Tiếp cho rằng, với một cây trồng mới, việc người dân không làm riêng lẻ mà cùng nhau học hỏi, hỗ trợ nhau sẽ tạo nền tảng tốt hơn để phát triển sản xuất. Khi từng hộ làm tốt cây cà phê, hiệu quả của mô hình sẽ được thể hiện rõ hơn, từ đó tạo niềm tin để người dân tiếp tục đầu tư phát triển.

Sự đồng hành của chính quyền và tổ chức Hội Nông dân vì thế có vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu, nhất là việc hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, xây dựng phương thức sản xuất phù hợp và từng bước hình thành liên kết.

Câu chuyện của cây cà phê ở Nà Bủng không chỉ dừng lại ở việc trồng được cây, chăm cho cây lớn. Xa hơn, đó còn là câu chuyện tổ chức lại sản xuất.

Cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt ở Nà Bủng, hứa hẹn đem đến thu nhập cao cho người dân. Ảnh Vinh Duy.

Khi những hộ nông dân cùng ngành nghề được tập hợp, họ có điều kiện hỗ trợ nhau về kỹ thuật, giống, vốn và kinh nghiệm. Khi quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, việc liên kết trong cung ứng vật tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hay tìm đầu ra cho sản phẩm cũng sẽ thuận lợi hơn.

Hội Nông dân xã Nà Bủng xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chi hội, hỗ trợ hội viên về kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ, kết nối tiêu thụ sản phẩm và từng bước xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã.

Với Nà Bủng, hành trình của cây cà phê mới chỉ bắt đầu. Từ những cây cà phê còn đang lớn lên trên đất mới, người dân đang học cách làm quen với một cây trồng mới, còn chính quyền và tổ chức Hội đang tìm cách tạo dựng một phương thức sản xuất mới.

Nếu những người trồng cà phê có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng áp dụng kỹ thuật và cùng liên kết trong sản xuất, những diện tích cà phê hôm nay có thể trở thành nền tảng cho một vùng sản xuất hàng hóa trong tương lai.