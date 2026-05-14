Nông thôn Tây Bắc: Bộ đội Biên phòng Lai Châu "tiếp lửa" các chiến sỹ mới vững tin trong môi trường quân ngũ

Bộ đội biên phòng Lai Châu gặp mặt các chiến sỹ mới

Ngày 14/5, tại Trung tâm Huấn luyện Tây Bắc (tỉnh Sơn La), Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đã tổ chức buổi gặp mặt, động viên 170 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Đây là những "hạt giống đỏ" được tuyển chọn từ các bản làng vùng sâu, vùng xa, đại diện cho ý chí và lòng yêu nước của tuổi trẻ các dân tộc thiểu số nơi biên cương Tổ quốc.

Quang cảnh buổi gặp mặt, động việc các chiến sỹ mới nhập ngũ năm 2026. (Ảnh: Đức Duẩn)

Dù xuất thân từ những địa bàn còn nhiều khó khăn, song các tân binh đều thể hiện tinh thần hăng hái, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang. Việc các thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ không chỉ là nghĩa vụ, mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Lai Châu đã ghi nhận và biểu dương tinh thần tự giác, ý chí quyết tâm của các tân binh.

"Môi trường quân đội không chỉ là nơi rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong chính quy mà còn là “trường học lớn” để mỗi chiến sĩ trưởng thành. Đây là cơ hội để các đồng chí đóng góp sức trẻ cho quê hương, đất nước" - Đại tá Lê Công Thành nhấn mạnh.

Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Đức Duẩn)

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đề nghị các chiến sĩ: Sớm hòa nhập với chế độ sinh hoạt, học tập và huấn luyện nghiêm ngặt; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tích cực nâng cao nghiệp vụ biên phòng; hiểu rõ vai trò trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm biên giới, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc…

Trong không khí thân tình, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đã trao tặng 170 suất quà cho các tân binh. Những món quà tuy nhỏ về giá trị vật chất nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần to lớn, là nguồn động viên kịp thời giúp các chiến sĩ yên tâm tư tưởng, phấn khởi bước vào môi trường quân ngũ.

Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu động viên các chiến sỹ mới. (Ảnh: Đức Duẩn)

Buổi gặp mặt khép lại trong niềm xúc động và quyết tâm cao. Đây không chỉ là hoạt động thăm hỏi đơn thuần mà còn thắt chặt sợi dây gắn bó giữa đơn vị và chiến sĩ, tiếp thêm động lực để những người con của núi rừng Lai Châu nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.