Nông thôn Tây Bắc: Bảo Thắng trao 925 suất quà tri ân gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27/7

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), xã Bảo Thắng đã thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Các đoàn công tác do bà Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm trưởng đoàn.

Bà Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng thăm hỏi, trao quà tri ân gia đình người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Thanh Nga.

Trong dịp này, các đoàn đã trực tiếp đến thăm, tặng quà nhiều gia đình người có công tiêu biểu, gồm: ông Cồ Bá Lân, thương binh hạng 85% ở thôn Cường Thịnh; ông Lã Văn Ngọc (sinh năm 1931), người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; ông Ngô Huy Thành (thôn Cánh Địa), thương binh bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 41-60%; bà Phạm Thị Chanh (thôn Sơn Hải), thân nhân liệt sĩ; ông Phan Văn Kiền (thôn Sơn Hà), bệnh binh bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 41-60%; ông Hoàng Văn Nương (thôn Sơn Hà), thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 31%, đồng thời bị ảnh hưởng chất độc hóa học với tỷ lệ suy giảm từ 41-60%; ông Lê Đức Oách, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 68%; và ông Phạm Ngọc Ký, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 41-60%.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã thăm hỏi, trao quà tri ân gia đình người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Thanh Nga.

Tại mỗi gia đình, các đồng chí lãnh đạo xã đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe những chia sẻ về ký ức chiến tranh và quá trình cống hiến của các thương binh, bệnh binh, người có công. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no và hạnh phúc.

Nhân dịp này, mỗi gia đình được trao một suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và của xã với tổng trị giá 1,3 triệu đồng.

Đại diện các gia đình bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp sức xây dựng quê hương Bảo Thắng ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng động viên, tặng quà gia đình thương binh trên địa bàn xã. Ảnh: Thanh Nga.

Bên cạnh hoạt động thăm hỏi trực tiếp, dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xã Bảo Thắng đã tổ chức trao 925 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Trong đó có 290 suất quà của Chủ tịch nước (300.000 đồng/suất), 308 suất quà của tỉnh (500.000 đồng/suất) và 327 suất quà của xã (200.000 đồng/suất).

Những hoạt động tri ân thiết thực không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công mà còn lan tỏa sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Qua đó, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bảo Thắng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp lòng biết ơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.