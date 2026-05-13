Nông thôn Tây Bắc: Bảo Thắng đối thoại trực tiếp, tháo gỡ khó khăn cho người dân cụm Phố Lu

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong 4 tháng đầu năm 2026 của xã Bảo Thắng.

Theo đó, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, xã Bảo Thắng vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đến nay, có 7/18 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao, 2 chỉ tiêu đạt trên 90% kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm với việc kết nạp 10 đảng viên mới, đồng thời triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các tổ chức Đảng và đảng viên...

Cùng với đó, các lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển toàn diện tại địa phương.

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân cụm Phố Lu. Ảnh: Phạm Thu.

Trong khuôn khổ Hội nghị, người dân các thôn Phú Long 1, Phú Long 2 và khu vực thị trấn Phố Lu (cũ) đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề trọng tâm. Nội dung phản ánh chủ yếu liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống điện sinh hoạt và công tác vệ sinh môi trường tại các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Đại diện người dân các thôn Phú Long 1, Phú Long 2 và khu vực thị trấn Phố Lu (cũ) tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Thu.

Tiếp thu các ý kiến của người dân, ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp trao đổi, giải đáp từng nội dung cụ thể. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn khẩn trương rà soát, kiểm tra thực tế để tham mưu phương án xử lý, giải quyết dứt điểm các tồn tại, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND xã Bảo Thắng trực tiếp giải đáp, tháo gỡ các vấn đề người dân quan tâm liên quan đến hạ tầng, môi trường và giải phóng mặt bằng. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Lý Thị Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người dân cụm Phố Lu trong quá trình phát triển địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng nhấn mạnh: "Xã Bảo Thắng đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển về thương mại, dịch vụ và hạ tầng giao thông khi nhiều dự án trọng điểm được triển khai. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của Nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn mới.

Các cơ quan chuyên môn và chi bộ thôn phải xác định việc giải quyết kiến nghị của người dân là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên theo dõi, rà soát và phản hồi kịp thời, không để những khó khăn, vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi của người dân".