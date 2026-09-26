Nông thôn Tây Bắc: Bảo Thắng chung sức xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp
26/09/2026 17:53 GMT +7
Ngày 26/9, xã Bảo Thắng (Lào Cai) huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên và đông đảo Nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường, hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho Thế giới sạch hơn” năm 2026, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong bảo vệ môi trường, xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp.
Biến thông điệp thành hành động cụ thể
UBND xã Bảo Thắng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức Lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho Thế giới sạch hơn” năm 2026. Với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”, chương trình truyền tải thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường - Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, đồng thời cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ngay tại cơ sở.
Dự lễ phát động có bà Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Trung Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cùng lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.
Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng Bùi Thị Hải Vân cho biết, tình trạng rác thải tồn đọng, vứt không đúng nơi quy định và việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường sống.
Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng đề nghị cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao ý thức, chấm dứt việc xả rác bừa bãi; thực hiện nghiêm phân loại rác tại nguồn; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; duy trì thường xuyên các hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Cùng với đó, cần phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, đưa bảo vệ môi trường trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi gia đình, khu dân cư.
Đại diện Nhân dân thôn Phú Long, bà Vũ Thị Sa chia sẻ: "Giữ gìn môi trường không phải là việc của riêng chính quyền mà cần sự tham gia của từng gia đình, từng người dân. Môi trường sạch sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo dựng không gian sinh hoạt chung văn minh, an toàn".
Chung sức làm sạch tuyến bờ kè sông Hồng
Ngay sau lễ phát động, xã Bảo Thắng huy động đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thôn Phú Long cùng phương tiện, máy móc tham gia tổng vệ sinh tại tuyến bờ kè sông Hồng.
Với sự hỗ trợ của 2 máy xúc và xe vệ sinh môi trường, các lực lượng khẩn trương phát quang bụi rậm, thu gom rác thải tồn đọng, tập kết và vận chuyển về nơi xử lý theo quy định. Không khí lao động diễn ra sôi nổi, khẩn trương, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong chung tay giữ gìn môi trường sống.
Hoạt động ra quân không chỉ góp phần xử lý lượng rác tồn đọng, chỉnh trang cảnh quan khu vực bờ kè sông Hồng mà còn tạo hiệu ứng tuyên truyền trực quan, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.
Từ một đợt ra quân, xã Bảo Thắng hướng tới duy trì việc tổng vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải thường xuyên tại các khu dân cư, tuyến đường, khu vực công cộng; từng bước hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng.
Qua đó, thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường - Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng sạch đẹp, văn minh trên địa bàn xã Bảo Thắng.
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