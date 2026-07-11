Nông thôn Tây Bắc: Bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1 ở Lai Châu được vinh danh VITA Awards

Bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1 hấp dẫn du khách

Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ trao giải thưởng VITA Awards 2026. Đây là sự kiện lớn nhằm chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam, đồng thời là giải thưởng nghề nghiệp đầu tiên được tổ chức theo định hướng chuyên nghiệp, khách quan và minh bạch.

Bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1 vừa được vinh danh tại giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trong số 106 giải thưởng thuộc 9 hạng mục được trao cho các địa phương, doanh nghiệp tiêu biểu cả nước, bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1 đã vinh dự được xướng tên ở hạng mục: "Điểm đến có sản phẩm du lịch có nội hàm văn hóa sâu sắc".



Giải thưởng VITA Awards 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của cấp ủy, chính quyền xã Khun Há và bà con đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Không chạy theo xu hướng thương mại hóa, nhiều năm qua, người dân Lao Chải 1 đã chọn lối đi riêng, đó là phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.

Đến với Lao Chải 1, du khách không chỉ được đắm mình trong cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, mà còn được trải nghiệm những sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc bản địa như: Lưu trú tại các homestay mộc mạc, đậm chất truyền thống; trải nghiệm các nghề thủ công độc đáo như dệt lanh, thêu thổ cẩm, rèn đúc...

Bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1 vinh dự được xướng tên ở hạng mục: "Điểm đến có sản phẩm du lịch có nội hàm văn hóa sâu sắc". (Ảnh: Thanh Ngân)

Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức ẩm thực dân tộc phong phú, đặc sắc và hòa mình vào các lễ hội, làn điệu dân ca và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Song song với làm du lịch, người dân bản Lao Chải 1 luôn có ý thức cao trong việc giữ gìn kiến trúc nhà ở truyền thống, bảo tồn trang phục, tiếng nói và các phong tục tập quán tốt đẹp. Mô hình này không chỉ giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái mà còn trực tiếp tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện rõ rệt đời sống cho người dân bản địa.

Bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1 đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: Thanh Ngân)

Việc bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1 được vinh danh tại VITA AWARDS 2026 không chỉ là niềm tự hào lớn của ngành du lịch Lai Châu, mà còn khẳng định một hướng đi hoàn toàn đúng đắn, đó là phát triển du lịch từ chính nội lực và tài nguyên bản địa.

Thành công bước đầu này sẽ là cú hích, là động lực to lớn để địa phương tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm độc đáo, từng bước đưa Lao Chải 1 trở thành điểm đến tiêu biểu, không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch vùng Tây Bắc.