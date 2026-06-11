Nông thôn Tây Bắc: Ấm lòng những suất ăn miễn phí của người lính quân hàm xanh tiếp sức sĩ tử thi tốt nghiệp THPT

Người lính mang quân hàm xanh đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng ngày 11/6, cùng với hàng triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không khí tại điểm thi Trường THPT Dào San (xã Dào San, tỉnh Lai Châu), như được tiếp thêm lửa ấm bởi sự đồng hành của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Dào San.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Dào San cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia tiếp sức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh: Vương Trang)

Năm nay, điểm thi trường THPT Dào San có 5 phòng thi với 99 thí sinh tham gia. Để các "sĩ tử bản làng" yên tâm vượt vũ môn, Đồn Biên phòng Dào San đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên và các đơn vị kết nghĩa triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi" đầy thiết thực.

Đồn Biên phòng Dào San đã cắt cử 11 cán bộ, chiến sĩ túc trực tại điểm thi. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, các anh còn trở thành những "xe ôm miễn phí" vượt đèo dốc đưa đón học sinh đến điểm thi an toàn, tận tay phát từng chai nước mát, hỗ trợ nấu ăn và trao tận tay các em những suất ăn sáng, bữa ăn phụ đầy đủ dinh dưỡng.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Dào San trao suất ăn miễn phí cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Dào San. (Ảnh: Vương Trang)

Để có thêm nguồn lực chăm lo cho các em, đơn vị đã tích cực kết nối, vận động các nhà hảo tâm từ Thủ đô Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng tiền mặt nhằm nâng cao chất lượng các bữa ăn thêm cho thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Một trong những hoạt động xúc động và mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc diễn ra ngay trước giờ bước vào môn thi Ngữ văn, đó là các học sinh Trường THPT Dào San đã đến dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm ghi tên các Anh hùng liệt sỹ xã Dào San.

Trong làn khói hương trầm mặc nơi biên cương, các em học sinh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Hoạt động này không chỉ giúp các em vững vàng hơn về tâm lý mà còn tiếp thêm lòng tự hào, tự tin để phát huy cao nhất năng lực của mình trong kỳ thi bước ngoặt của cuộc đời.

Trước giờ bước vào môn thi đầu tiên, thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Dào San dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm ghi tên các Anh hùng liệt sỹ xã Dào San. (Ảnh: Vương Trang)

Những việc làm bình dị nhưng tràn đầy nhân văn của người lính quân hàm xanh nơi biên cương không chỉ tiếp sức về vật chất, tinh thần cho các sĩ tử vùng cao, mà còn tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh đẹp về tình quân - dân cá nước nơi phên dậu Tổ quốc.