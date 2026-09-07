Nông thôn Tây Bắc: 77 cán bộ cơ sở ở Lai Châu được bồi dưỡng kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình

Bồi dưỡng kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình cho 77 cán bộ cơ sở

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch nhấn mạnh, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng tổ ấm no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đứng trước những yêu cầu từ thực tiễn cơ sở, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đề nghị các học viên nghiêm túc tiếp thu, tăng cường trao đổi, thảo luận để sớm áp dụng những kiến thức tiếp thu được vào công việc.

Các đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình. (Ảnh: Ánh Hồng)

Trong 5 ngày diễn ra lớp bồi dưỡng (từ 7 - 11/9), 77 cán bộ cơ sở sẽ được truyền đạt các nội dung: Nhận diện, ngăn chặn hành vi bạo lực; kỹ năng ứng phó an toàn khi xảy ra sự việc; quy trình tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác bạo lực gia đình; phương pháp xây dựng, vận hành các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình hiệu quả tại cộng đồng; cập nhật các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vai trò cốt lõi của bình đẳng giới trong giữ gìn hạnh phúc gia đình.

TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng. (Ảnh: Ánh Hồng)

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết trên bục giảng, các học viên sẽ có chuyến đi thực tế, trực tiếp trao đổi kinh nghiệm từ các mô hình điểm và làm bài thu hoạch cuối khóa. Đây được xem là "đợt tập huấn sát sườn", giúp đội ngũ cán bộ cơ sở tại Lai Châu nâng cao năng lực, chủ động phát hiện và xử lý tận gốc các vụ việc bạo lực gia đình ngay từ khi mới phát sinh.