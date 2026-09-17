Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đà Bắc Nguyễn Văn Hùng, vụ sạt lở đất xảy ra lúc rạng sáng ngày 17/9, tại nhà ông Xa Văn D. (51 tuổi) trú tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc.

Ước tính có khoảng 40m³ đất đá sạt lở từ taluy vào nhà ông D., làm sập 2 phòng ngủ và vùi lấp 3 người trong gia đình là ông D. cùng vợ là bà H. (47 tuổi) và mẹ ông là bà C. (79 tuổi).

Hiện trường vụ sạt lở đất. Ảnh: Hiếu Thịnh

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cả 3 nạn nhân và tất cả đều đã tử vong. Hiện các nạn nhân đang được đưa về Bệnh viện đa khoa Hoà Bình để khám nghiệm tử thi.

Phó Chủ tịch UBND xã Đà Bắc thông tin, vợ chồng ông D. có một người con trai 20 tuổi, đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và đóng quân tại tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đang thực hiện quy trình để anh về lo việc gia đình.