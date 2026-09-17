Nông thôn Tây Bắc: 40m³ đất đá sạt lở từ taluy làm sập 2 phòng ngủ trong gia đình khiến 3 người tử vong
17/09/2026 14:28 GMT +7
Trưa 17/9, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 3 người tử vong.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đà Bắc Nguyễn Văn Hùng, vụ sạt lở đất xảy ra lúc rạng sáng ngày 17/9, tại nhà ông Xa Văn D. (51 tuổi) trú tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc.
Ước tính có khoảng 40m³ đất đá sạt lở từ taluy vào nhà ông D., làm sập 2 phòng ngủ và vùi lấp 3 người trong gia đình là ông D. cùng vợ là bà H. (47 tuổi) và mẹ ông là bà C. (79 tuổi).
Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cả 3 nạn nhân và tất cả đều đã tử vong. Hiện các nạn nhân đang được đưa về Bệnh viện đa khoa Hoà Bình để khám nghiệm tử thi.
Phó Chủ tịch UBND xã Đà Bắc thông tin, vợ chồng ông D. có một người con trai 20 tuổi, đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và đóng quân tại tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đang thực hiện quy trình để anh về lo việc gia đình.
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