Nông thôn Tây Bắc: 1 người chết, 6 người nghi mất tích do lũ ống, lũ quét ở Mường Than, Lai Châu

Lũ quét ở Mường Than, Lai Châu khiến 1 người chết, 6 người nghi mất tích

Thông tin từ Công an xã Mường Than cho biết, từ sáng ngày 16/7/2026 đến 19 giờ 00 phút ngày 17/7/2026, trên địa bàn xã Mường Than tiếp tục xảy ra mưa to liên tục gây ra lũ ống, lũ quét tại bản Chít và các bản: Che Bó, Nậm Sáng, Sắp Ngụa, Ngà Phát, xã Mường Than, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và giao thông trên địa bàn.

Trận lũ ống, lũ quét xảy ra tại xã Mường Than đã khiến 1 chết, 6 người nghi mất tích. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo đó, mưa lũ đã khiến 1 người chết là L.V.C (sinh năm 1995) trú tại bản Chít. Tính đến 19 giờ ngày 17/7, đang có 6 trường hợp nghi mất tích, gồm: Phạm Thị L. (sinh năm 1994); Phạm Bảo Ch. (sinh năm 2015); Phạm Xuân Tr. (sinh năm 2018); Lường Thị X. (sinh năm 1981); Đỗ Thị H. (sinh năm 1972); Nguyễn Thị M. (sinh năm 1958). Cả 6 trường hợp nghi mất tích cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than.

Mưa lũ tại Mường Than còn khiến 02 người bị thương là: Lò Văn Ch. (sinh năm 1993) và Phạm Thanh H. (sinh năm 1991), cùng trú tại Bản Chít, xã Mường Than. Cả hai người hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Than Uyên (Lai Châu). 13 hộ dân ở bản Sắp Ngụa và bản Đội 9 có nguy có sạt lở.

Không chỉ gây thiệt hại về người, mưa lũ ở Mường Than còn khiến 7 bản, với gần 900 hộ dân trên địa bàn bị cô lập và 80 hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa phải đi ở nhờ; 13 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều nhà bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng ở Lai Châu khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do lũ quét gây ra. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Lũ ống, lũ quét ở Mường Than còn gây thiệt hại không nhỏ về giao thông. Cụ thể, đoạn Km354 - Quốc lộ 32 thuộc địa phận bản Che Bó và bản Chít nước lũ, bùn đất, cành cây ngập tràn qua đường, chiều dài khoảng 800m, gây ách tắc giao thông, các phương tiện tạm thời không thể đi qua; Quốc lộ 279 đoạn chạy qua địa phận bản Sắp Ngụa bị ngập khoảng 50m, nước lũ tràn qua đường gây ách tắc giao thông…

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ, cán bộ, công chức xã, dân quân tự vệ ở địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và thực hiện cấm đường không cho các phương tiện đi qua trên Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 địa phận bản Chít và báo cáo cấp trên kịp thời trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Mưa lũ gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 32, đoạn chạy qua bản Chít, xã Mường Than. (Ảnh: Thanh Ngân)

Công an xã Mường Than cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân xã cùng các lực lượng thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến thời tiết, thiên tai; chủ động triển khai công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các bản bị thiệt hại do lũ ống, lũ quét; tuyên truyền, vận động nhân dân không vớt củi, hái măng, bắt cá, lội qua suối...