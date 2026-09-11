Nông dân xã Lục Yên trồng hoa,  cải tạo diện mạo quê hương

Ngày 10/9/2026, Hội Nông dân xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai đã tổ chức ra quân thực hiện công trình trồng hoa tại khuôn viên Nhà văn hóa “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, hạnh phúc” thôn Át Thượng.

Đông đảo bà con nông dân và lãnh đạo xã cùng tham gia trồng hoa tại thôn Át Thượng, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: NDLY

Vào những ngày này cách đây tròn 2 năm, thôn Át Thượng (xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ, nay thuộc xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) từng là tâm điểm đau thương khi cơn bão lịch sử Yagi đổ bộ, kéo theo trận sạt lở núi kinh hoàng cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, san phẳng nhà cửa và vùi lấp ruộng vườn. Thế nhưng, bằng ý chí kiên cường của người dân cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nghĩa đồng bào từ khắp mọi miền, mảnh đất này đang từng ngày thay da đổi thịt.

Tại buổi ra quân, các lực lượng đã cải tạo đất và trồng hơn 2.000 cây hoa, cây cảnh phủ kín diện tích 300m² xung quanh nhà văn hóa thôn. Ảnh: NDLY

Nhằm chung sức kiến thiết lại quê hương, ngay từ sáng sớm ngày 10/9/2026, đông đảo cán bộ, hội viên nông dân cùng bà con nhân dân thôn Át Thượng đã hăng hái có mặt tại khuôn viên nhà văn hóa mới.

Tham gia cùng người dân có Thường trực Đảng ủy xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.

Nhiều chủng loại hoa, cây được trồng trong khuôn viên Nhà văn hóa thôn Át Thượng. Ảnh: NDLY

Tại buổi ra quân, các lực lượng đã cải tạo đất và trồng hơn 2.000 cây hoa, cây cảnh phủ kín diện tích 300m² xung quanh nhà văn hóa thôn, bao gồm nhiều chủng loại hoa đẹp và dễ chăm sóc như: nguyệt quế, sò huyết, hoa mười giờ, cỏ lạc...

Sau khi hoàn thành, khuôn viên Nhà văn hóa thôn Át Thượng đã được khoác lên tấm áo mới khang trang, sạch đẹp, mở ra không gian sinh hoạt cộng đồng ấm cúng, rộn rã tiếng cười cho bà con sau những giờ lao động vất vả.

Khuôn viên Nhà văn hóa thôn Át Thượng như được khoác lên tấm áo mới khang trang, sạch đẹp. Ảnh: NDLY

Không chỉ đơn thuần là chỉnh trang cảnh quan “sáng – xanh – sạch – đẹp”, công trình còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc bởi màu xanh và sắc hoa đang phủ dần lên những vết sẹo thiên tai năm cũ.

Hoạt động này một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong của tổ chức Hội Nông dân xã Lục Yên trong việc khơi dậy tinh thần đoàn kết, cùng nhân dân Át Thượng vượt qua nghịch cảnh để xây dựng một miền quê an toàn, trù phú và hạnh phúc.