Nông dân vùng cao khéo tay hái mận, vui hội mùa vàng ở Lóng Phiêng
09/05/2026 19:17 GMT +7
Trong không khí rộn ràng của Ngày hội Mận xã Lóng Phiêng (Sơn La), phần thi hái mận đã thu hút đông đảo nông dân, du khách và các đội thi tham gia tranh tài.
Nông dân vùng cao thi hái mận
Ngay từ sáng sớm, các vườn mận trên địa bàn xã Lóng Phiêng đã rộn ràng tiếng nói cười, cổ vũ của người dân và du khách.
Những đội thi đến từ các bản bước vào phần tranh tài hái mận với tinh thần hào hứng, khẩn trương.
Trên những triền đồi phủ kín màu xanh của mận hậu, từng chùm quả chín đỏ, căng mọng được các đội nhanh tay thu hái, lựa chọn kỹ lưỡng theo tiêu chí quả đẹp, đồng đều và bảo đảm chất lượng.
Không khí ngày hội thêm náo nhiệt bởi tiếng reo hò cổ vũ cùng hình ảnh những chiếc gùi đầy ắp mận chín. Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích trong mùa vụ mà còn trở thành điểm nhấn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Mạn hậu cây trồng đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân
Hiện nay, xã Lóng Phiêng có 1.035 ha mận, trong đó diện tích cho thu hoạch đạt 867 ha. Năm 2026, sản lượng mận toàn xã dự kiến đạt khoảng 9.620 tấn. Tính đến ngày 8/5, địa phương đã thu hoạch khoảng 3.500 tấn quả, đạt 36,4% kế hoạch, với giá trị sản phẩm ước đạt khoảng 105 tỷ đồng.
Trong đó, sản lượng mận trái vụ đạt khoảng 1.000 tấn, giá bán bình quân 50.000 đồng/kg; mận sớm đạt khoảng 1.500 tấn, giá bán khoảng 30.000 đồng/kg; còn mận chính vụ đạt khoảng 1.000 tấn, giá dao động từ 5.000 - 10.000 đồng/kg.
Sản phẩm mận hậu Lóng Phiêng hiện được tiêu thụ tại nhiều chợ đầu mối và hệ thống siêu thị ở Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh.
Chị Nguyễn Thu Hà, đội thi bản Pha Cúng, Yên Thi, xã Lóng Phiêng chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được tham gia hội thi hái mận. Mong muốn thông qua ngày hội sẽ có nhiều du khách biết đến mận hậu Lóng Phiêng hơn, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo”.
Theo ông Hoàng Văn Khù, Phó Chủ tịch UBND xã Lóng Phiêng, cho biết: thông qua ngày hội, địa phương tiếp tục khẳng định tiềm năng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, từng bước xây dựng thương hiệu mận hậu trở thành sản phẩm đặc trưng, góp phần phát triển kinh tế bền vững.
Việc tổ chức Ngày hội Mận xã Lóng Phiêng lần thứ I năm 2026 không chỉ thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xây dựng thương hiệu nông sản địa phương mà còn mở ra cơ hội tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp.
Thông qua các hoạt động của ngày hội, hình ảnh quê hương, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc ở Lóng Phiêng tiếp tục được quảng bá rộng rãi; đồng thời góp phần nâng cao giá trị sản phẩm mận hậu, tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
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