Nông dân Vị Xuyên liên kết trồng lúa chất lượng cao, giữ đồng ruộng sạch

33 nông dân cùng chung hướng trồng lúa chất lượng cao

Mới đây, Hội Nông dân xã Vị Xuyên tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp "Trồng lúa chất lượng cao" và Câu lạc bộ "Nông dân bảo vệ môi trường", gắn với mô hình "Cánh đồng sạch, không rác thải" tại thôn Làng Cúng.

Chi hội Nông dân nghề nghiệp "Trồng lúa chất lượng cao" thôn Làng Cúng được thành lập với 33 thành viên, Ban Chấp hành gồm 3 người. Chi hội tổ chức sản xuất trên tổng diện tích 10ha.

Các đại biểu dự lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp "Trồng lúa chất lượng cao" và Câu lạc bộ "Nông dân bảo vệ môi trường" tham quan thực tế tại ruộng lúa chất lượng cao tại thôn Làng Cúng. Ảnh: Nguyễn Hồng.

Điểm đáng chú ý của mô hình là các hội viên không chỉ cùng nhau sản xuất lúa mà còn hướng tới thay đổi phương thức canh tác, từ khâu lựa chọn giống đến áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Thông qua Chi hội, các thành viên được khuyến khích lựa chọn và sử dụng những giống lúa chất lượng cao, áp dụng kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vị Xuyên trao Quyết định thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp "trồng lúa chất lượng cao" cho các thành viên Chi hội. Ảnh: Nguyễn Hồng.

Việc hình thành tổ chức nghề nghiệp cũng tạo thêm điều kiện để nông dân trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung thay vì sản xuất manh mún.

Tại lễ ra mắt, các thành viên đã thống nhất quy chế hoạt động, nguyên tắc tổ chức, trách nhiệm của Ban Chấp hành và hội viên; đồng thời thống nhất chế độ sinh hoạt, phối hợp trong sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ chung.

Đây được xem là nền tảng để Chi hội hoạt động ổn định, phát huy vai trò của từng thành viên và tăng cường sự liên kết giữa những hộ cùng sản xuất lúa.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vị Xuyên phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Nguyễn Hồng.

Làm lúa sạch, đồng ruộng cũng phải sạch

Cùng với liên kết sản xuất, nông dân thôn Làng Cúng cũng xác định bảo vệ môi trường là một phần quan trọng trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp.

Câu lạc bộ "Nông dân bảo vệ môi trường" thôn Làng Cúng được thành lập với 15 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 3 người.

Câu lạc bộ tập trung tuyên truyền, vận động hội viên và người dân giữ gìn vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại, xử lý rác thải; đặc biệt là thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Các thành viên cũng tham gia chăm sóc cây xanh, đường hoa và thực hiện những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế của thôn, hướng tới xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Một trong những nội dung được chú trọng là duy trì mô hình "Cánh đồng sạch, không rác thải". Theo đó, người dân được vận động không vứt rác, bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên đồng ruộng, chủ động thu gom và xử lý đúng quy định.

Cách làm này không chỉ góp phần giữ cảnh quan mà còn hướng tới bảo vệ đất, nguồn nước và môi trường sản xuất lâu dài.

Từ liên kết sản xuất đến nâng giá trị hạt gạo

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vị Xuyên, ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, đoàn kết của cán bộ, hội viên nông dân thôn Làng Cúng.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vị Xuyên đề nghị Ban Chấp hành Chi hội và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ sớm ổn định tổ chức, thực hiện tốt quy chế đã thống nhất, đồng thời phát huy vai trò cầu nối giúp hội viên liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Đối với Chi hội Nông dân nghề nghiệp "Trồng lúa chất lượng cao", trọng tâm là hướng hội viên tới sản xuất đồng bộ, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung.

Đối với Câu lạc bộ "Nông dân bảo vệ môi trường", cần tiếp tục tuyên truyền để hội viên và người dân duy trì nền nếp mô hình "Cánh đồng sạch, không rác thải", nhất là việc thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Từ những việc làm cụ thể trên đồng ruộng, nông dân thôn Làng Cúng đang từng bước gắn sản xuất với bảo vệ môi trường. Khi người dân cùng làm, cùng chia sẻ kinh nghiệm và cùng chịu trách nhiệm với đồng ruộng, việc nâng cao giá trị hạt lúa cũng có thêm nền tảng bền vững.

Việc thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp "Trồng lúa chất lượng cao" và Câu lạc bộ "Nông dân bảo vệ môi trường" vì thế không chỉ thêm một mô hình hoạt động của Hội Nông dân, mà còn mở thêm không gian để người dân liên kết sản xuất, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn.