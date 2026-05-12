Nông dân vẫn giữ hàng, không bán ồ ạt, góp phần giữ giá hồ tiêu ở mức cao

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (12/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 141.000–144.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 141.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 141.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 142.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (12/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil tăng, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.082 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.287 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Theo giới kinh doanh, việc giá hạt tiêu duy trì ở vùng cao phản ánh áp lực nguồn cung trên thị trường vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu từ các đối tác quốc tế tiếp tục là yếu tố hỗ trợ thị trường trong bối cảnh doanh nghiệp xuất khẩu đang đẩy mạnh thu mua nguyên liệu.

Các chuyên gia nhận định, nguồn cung hạt tiêu toàn cầu suy giảm do thời tiết bất lợi và diện tích canh tác thu hẹp, tiếp tục là yếu tố nâng đỡ giá trong thời gian gần đây. Trong ngắn hạn, thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì xu hướng ổn định, đồng thời biến động theo nhu cầu nhập khẩu và hoạt động gom hàng của doanh nghiệp xuất khẩu.

Theo thống kê của Comexstat, xuất khẩu hạt tiêu của Brazil trong tháng 4/2026 đạt 12.738 tấn, kim ngạch đạt 78,6 triệu USD, tăng 10,1% về lượng và tăng 9% về giá trị so với tháng 3/2026; đồng thời tăng 20,6% về lượng và tăng 30,6% về giá trị so với cùng kỳ tháng 4/2025. Việt Nam tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hạt tiêu Brazil trong tháng 4/2026 đạt 4.810 tấn, chiếm 37,8% tổng lượng xuất khẩu, tăng mạnh 82,9% so với tháng 3/2026 nhưng vẫn giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 29.341 tấn hồ tiêu các loại, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 168,0 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 28.419 tấn và tiêu trắng đạt 922 tấn. So với cùng kỳ năm 2025 lượng nhập khẩu tăng 90,8%, kim ngạch tăng 81,8%.

Campuchia tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam trong 4 tháng đầu năm với khối lượng đạt 16.308 tấn, chiếm 55,6% tổng lượng nhập khẩu và tăng mạnh 755,6% so với cùng kỳ năm trước. Brazil đứng thứ hai với 7.565 tấn, chiếm 25,8% thị phần nhưng giảm 7,2%; Indonesia đạt 3.844 tấn, giảm 10,4%.

Khối doanh nghiệp ngoài VPSA nhập khẩu lớn nhất đạt 18.572 tấn, chiếm 63,3% tổng lượng nhập khẩu và tăng đến 353,4% so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 97.403 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt 623,0 triệu USD, tăng 31,2% về lượng và 22,0% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khối doanh nghiệp thành viên VPSA xuất khẩu 77.414 tấn, chiếm 79,5% tổng lượng xuất khẩu của cả nước.